Felipe Pigna firmó ejemplares de su libro “76” en Tucumán

El historiador y escritor Felipe Pigna estuvo ayer en Tucumán, donde participó de la marcha federal universitaria y luego encabezó una firma de ejemplares en la librería El Griego. Su visita reunió dos ejes: la defensa de la educación pública y la construcción de memoria sobre la historia reciente argentina.
Antes de la movilización, el escritor había anticipado su presencia en las redes sociales. “Nos vemos en la plaza para defender algo tan hermoso y nuestro como la educación pública, exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario”, publicó en su cuenta de Instagram.
Luego de participar de la marcha, Pigna remarcó el sentido de la convocatoria: “Es un día muy importante para el país. Marchamos en contra del desfinanciamiento y en defensa de la educación”.
Un libro sobre 1976
Después de la marcha, Pigna llegó a la librería El Griego para iniciar la firma de “76”. El libro aborda 1976 como el año que cambió la historia argentina y analiza el primer año de la dictadura cívicomilitar, con testimonios, fuentes y documentos desclasificados, según la sinopsis editorial.
“Este es un libro muy sentido para mí. Intenta contar todos los antecedentes cívicomilitares del golpe, las cosas que me parecían imprescindibles para hablar antes del 24 de marzo y contar 1976”, dijo Pigna, antes de leer una de las páginas de la obra.
Pigna publicó “76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre” en marzo. La obra fue presentada en el marco de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en coincidencia con el 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.