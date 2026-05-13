Cannes: la película de un tucumano llega al Mercado del Cine

Abriéndose paso entre la crisis y los desafíos, el cine del NOA sigue adelante. Y mencionar lo regional no es casual, porque “Bravo” reúne a artistas de Santiago del Estero y de Tucumán en un largometraje que viaja a Francia.
La ópera prima de Bonzo Villegas estará la próxima semana participando del VDF Showcase dentro de la sección First Look, una plataforma internacional dedicada a destacar nuevas voces cinematográficas y obras con una identidad estética y narrativa singular. Todo tendra lugar en el Marché du Film, el mercado de cine del Festival Internacional de Cine de Cannes. Este prestigioso espacio permite acceder a programadores de festivales, agentes de ventas y referentes de la industria audiovisual global.
La película es un thriller psicológico dramático con identidad regional, inspirado en hechos reales (como los crímenes de Enzo Ramón Aguirre y Norberto Adamo en Buenos Aires o los homicidios cometidos por Carlos Autalan en Santiago del Estero, en contextos de citas on line), pero con vuelo propio ficcional en el desarrollo de su historia. Sigue la historia de Antonio, un trabajador sexual en decadencia que, tras un crimen accidental, encuentra un oscuro camino de ascenso hacia la élite social y hacia el hombre que desea obsesivamente: El Tano.
El planteo “explora los límites de la ambición, el deseo y la pertenencia en un contexto marcado por la desigualdad social en una historia de amor contada a través de los ojos de un psicópata”, adelanta el director, coautor del guión junto a Facu Tai Cardoso.
El elenco está encabezado por Sebastián Domínguez e integrado por actores y actrices de Santiago y de Tucumán: Esteban Meloni, Cali Coronel, Luis Gallar, Daniel Ramírez, María Celeste Patamia, Franco Ochi-Ramacciotti, Jaime Mamaní y Rosario Altamiranda, entre otros.
El policial
El diálogo con LA GACETA, Bonzo Villegas reivindicó el género del policial como soporte expresivo “porque es un cine de emociones fuertes, que no invita a la indiferencia sino que te hace parte, te tensiona, obliga a una reacción”.
- Es tu primer largo y ya te permite tener proyección en Cannes.
- Sí, es mi primera película después de años de experimentación y de prueba y error con diversos cortometrajes y muchos proyectos como series web. Por fin doy el paso de un largometraje que es lo que siempre quise hacer, es para lo que me metí en esto. Estoy más que contento; realmente parecía una tarea imposible llevarla a cabo en este momento particular del país, pero siento que lo logramos, que estamos ahí, y cosas como esta selección en Cannes te llenan de esperanza e ilusión para pensar que el camino que se está siguiendo es el correcto.
- ¿Cómo fue el proceso de rodaje?
- La filmamos entre enero y febrero de 2025 en locaciones de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. La dirección de actores estuvo a cargo de Sergio Negro Prina, reconocido intérprete, director y referente del cine tucumano. En la etapa de posproducción, recibimos la asesoría de Rosario Suárez, montajista del cine argentino y latinoamericano, con trabajos en películas como “Atrapados” y “El jockey”. Su acompañamiento aportó una mirada narrativa clave en el proceso de construcción y consolidación del montaje final de la película. La película se desarrolló a través de distintos espacios de asesoría, tutorías y laboratorios de Work in Progress (ganamos los premios Pomeranec en el Festival Gerardo Vallejo y el LatAm Cinema y Lahaye Media en el Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT en Uruguay), hasta consolidar una mirada autoral propia dentro del llamado nuevo cine regional. Se trabajó con un equipo técnico conformado por profesionales del NOA, lo que refleja el valor y la capacidad del trabajo colectivo dentro de la producción independiente nacional.
- ¿Qué implica llegar estar en el Marché du Film?
- La verdad es que, para mí y para todo mi equipo, representa no solo orgullo sino una oportunidad para dar visibilidad al proyecto. Esta selección está dirigida a películas que están en proceso o en posproducción. La idea de la sección es justamente mostrarlas a posibles inversores y socios que estén buscando proyectos... todos personajes que nosotros necesitamos vincular para poder terminar la película de una buena vez. La expectativa pasa por eso: representa una oportunidad de generar nuevas alianzas estratégicas para poder terminarla.
- ¿En qué estado se encuentra la película?
- Estamos en posproducción. Ya el proceso de edición está prácticamente terminado, pero todavía nos estaría faltando todo lo que es el proceso de tratamiento de color, posproducción de sonido, VFX, etcétera. Cantidades de factores que hacen a una película terminada. Así que en ese sentido es difícil precisar una fecha de estreno porque, al estar nosotros haciendo un camino no convencional (es una película totalmente independiente), por ahí hacer un anuncio de un día determinado no es posible. Estamos trabajando muchísimo con los productores, que son Antonella Rago Greco (de Lanton), Melina Dulci (de Grupo Club) y Adrián Di Toro (de Noagrip); entre los cuatro estamos trabajando fuerte para poder llegar al puerto al que vamos.
- ¿Cómo es filmar en este momento, con la falta de apoyo estatal nacional?
- Es desafiante, sin duda, pero al mismo tiempo representa una motivación, porque el hecho de que alguien te esté diciendo que el cine es un gasto innecesario, que el arte es cosa menor o no es prioritario, te dan ganas de probar lo contrario. Me doy cuenta de que mucha gente de la comunidad del cine en el NOA en general (en Santiago del Estero, en Tucumán) piensa igual, así que hay mucha pila para encarar proyectos, aunque sea sin ayuda estatal. En un contexto donde gran parte del cine regional se sostiene desde el compromiso humano, la colaboración y la autogestión, apostamos por una construcción federal con fuerte identidad territorial y una mirada artística desarrollada desde las provincias hacia el mundo. Quiero destacar que hemos recibido ayuda del Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán, que nos ha dado su apoyo como resultado de la primera Ley de Cine de Tucumán. Así que en ese sentido estamos más que agradecidos de haber recibido ayuda gubernamental provincial.