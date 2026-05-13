Cannes: la película de un tucumano llega al Mercado del Cine

- La filmamos entre enero y febrero de 2025 en locaciones de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. La dirección de actores estuvo a cargo de Sergio Negro Prina, reconocido intérprete, director y referente del cine tucumano. En la etapa de posproducción, recibimos la asesoría de Rosario Suárez, montajista del cine argentino y latinoamericano, con trabajos en películas como “Atrapados” y “El jockey”. Su acompañamiento aportó una mirada narrativa clave en el proceso de construcción y consolidación del montaje final de la película. La película se desarrolló a través de distintos espacios de asesoría, tutorías y laboratorios de Work in Progress (ganamos los premios Pomeranec en el Festival Gerardo Vallejo y el LatAm Cinema y Lahaye Media en el Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT en Uruguay), hasta consolidar una mirada autoral propia dentro del llamado nuevo cine regional. Se trabajó con un equipo técnico conformado por profesionales del NOA, lo que refleja el valor y la capacidad del trabajo colectivo dentro de la producción independiente nacional.