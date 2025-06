La novela que inspiró la película ovacionada en Cannes

“La moral es fruto de una época”*

Por Ariana Harwicz

“La ley obviamente es epocal, es contextual. La moral es fruto de una época y es estúpido pensar que sea natural. Nada más construido que una moral. Lo que me interesaba del protagonista de Degenerado es ese germen que ya está en Matate, amor, cuando ella dice desafiando la ley: “si yo quiero dejar a mi hijo dentro del auto con 40 grados de calor, lo hago”…Cuando escribí Matate, amor no es que reivindicaba a la madre feminista a favor de una maternidad disidente, nada que ver. Lo escribí sufriendo todas las contradicciones que supone ser madre. Me daban pudor los mismos sentimientos encontrados de la maternidad. Cuando estoy escribiendo desde un lugar difícil, me quedo tranquila. El libro puede ser bueno o malo, pero yo no mentí”.