La impactante oferta del PSG por Julián Álvarez que sacude el mercado europeo

La gestión liderada por Luis Enrique habría incluido un contacto directo con el futbolista para detallar las ambiciones del proyecto táctico y la versatilidad que buscan para su frente de ataque. La oferta del PSG no se limitaría necesariamente a una suma fija de dinero, sino que también se barajan alternativas como el pago de 50 millones de euros en efectivo más el pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. En cuanto a las condiciones personales para el atacante de 26 años, la propuesta salarial rondaría los 10 millones de euros por temporada. Por su parte, Diego Simeone reconoció la calidad del jugador y admitió que es natural que los grandes gigantes de Europa, incluidos el Arsenal y el Barcelona, busquen su fichaje.