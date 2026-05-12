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La impactante oferta del PSG por Julián Álvarez que sacude el mercado europeo

El atacante argentino ya habría dialogado con Luis Enrique para conocer los detalles del proyecto deportivo en Francia.

La impactante oferta del PSG por Julián Álvarez que sacude el mercado europeo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • PSG inició gestiones por Julián Álvarez con una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid, buscando reforzar su ataque bajo la dirección técnica de Luis Enrique.
  • Luis Enrique contactó al jugador para detallar el proyecto. La operación incluiría 50 millones más los pases de Ramos y Lee, con un salario anual de 10 millones de euros.
  • El futuro del argentino se definirá tras el Mundial. Clubes como Arsenal y Barcelona también están interesados, posicionando a Álvarez como la gran figura del mercado europeo.
Resumen generado con IA

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en el foco de la atención del fútbol europeo ante el marcado interés del Paris Saint-Germain por contratar al delantero. Según trascendió, el club francés ya inició conversaciones formales con la directiva del Atlético de Madrid, estimándose que la operación global podría superar los 150 millones de euros. Esta cifra dejaría al cordobés como una de las transferencias más costosas del año, obligando a la dirigencia "colchonera" a analizar seriamente su salida debido a las dimensiones económicas de la propuesta, la cual el club español no vería con malos ojos.

La gestión liderada por Luis Enrique habría incluido un contacto directo con el futbolista para detallar las ambiciones del proyecto táctico y la versatilidad que buscan para su frente de ataque. La oferta del PSG no se limitaría necesariamente a una suma fija de dinero, sino que también se barajan alternativas como el pago de 50 millones de euros en efectivo más el pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. En cuanto a las condiciones personales para el atacante de 26 años, la propuesta salarial rondaría los 10 millones de euros por temporada. Por su parte, Diego Simeone reconoció la calidad del jugador y admitió que es natural que los grandes gigantes de Europa, incluidos el Arsenal y el Barcelona, busquen su fichaje.

Aunque el delantero manifestó sentirse feliz y agradecido en Madrid, evitó dar garantías absolutas sobre su permanencia para la próxima campaña al señalar que su futuro podría definirse tras la cita mundialista. El desenlace de esta millonaria operación se conocerá una vez finalizado el Mundial, momento en el que Álvarez y su representante evaluarán formalmente las propuestas sobre la mesa. Mientras tanto, la atención se mantiene expectante ante la inminente final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, dos de los principales candidatos a quedarse con los servicios del joven atacante argentino.

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