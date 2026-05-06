Liga Tucumana: Atlético Concepción venció a Unión del Norte y es el único líder

Resumen para apurados
- Atlético Concepción venció 1-0 a Unión del Norte por la fecha 5 del Torneo Apertura en Tucumán, consolidándose como único líder invicto y con puntaje ideal del Grupo C.
- Con gol de Jonatan Amaya y atajadas clave de Ezequiel Gramajo, el 'León' superó un trámite difícil. El equipo del 'Tigre' Amaya suma 12 puntos tras ganar sus cuatro partidos.
- El triunfo ratifica el favoritismo del club al título. Su solidez defensiva y efectividad lo perfilan como el rival a vencer en una liga que ya muestra tendencias claras.
Atlético Concepción sigue marcando el rumbo en el Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo de Banda del Río Salí consiguió una trabajada victoria por 1 a 0 frente a Unión del Norte, en el marco de la quinta fecha del grupo C, y se consolidó como único líder, invicto y con puntaje ideal en sus presentaciones.
El único gol del encuentro llegó a los 26 minutos del complemento, cuando Jonatan Amaya apareció con un certero cabezazo para capitalizar una pelota parada ejecutada con precisión por Lucas López. Esa jugada volvió a poner en escena al delantero, que atraviesa un gran momento en su regreso al club.
Amaya regresó esta temporada a Atlético Concepción luego de varias campañas en otras instituciones y ya empezó a dejar su sello. Días atrás había convertido frente a Cruz Alta y previamente también había marcado en el clásico ante San Juan, en ambos casos jugando como visitante, lo que reafirma su importancia en momentos clave.
Durante la primera mitad, Unión del Norte mostró una mejor versión y contó con la situación más clara del período: Iván Navarro quedó de cara al gol, pero se encontró con una gran respuesta de Ezequiel Gramajo, quien evitó la caída de su arco con una intervención clave. El conjunto de Burruyacú, dirigido por Mauricio Galván, manejó más la pelota y generó las aproximaciones más peligrosas, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador.
En el segundo tiempo, Atlético Concepción ajustó marcas, equilibró el trámite y volvió a apoyarse en la seguridad de su arquero. Antes del gol, Joaquín Ávila tuvo una chance clara para la visita, pero otra vez apareció Gramajo con una atajada determinante para sostener el cero y mantener con vida a su equipo. Poco después, llegaría la acción que definió el partido.
El equipo conducido por Miguel “Tigre” Amaya volvió a demostrar solidez defensiva y eficacia en momentos clave, dos rasgos que explican su gran presente. Con este triunfo alcanzó los 12 puntos, producto de cuatro victorias en igual cantidad de partidos, y además mantiene pendiente el interzonal frente a Tucumán Central, lo que refuerza aún más su condición de candidato.
Para Unión del Norte, que se quedó con 6 unidades, significó la primera derrota en el certamen, aunque dejó una imagen competitiva ante uno de los equipos más fuertes del torneo.
En otro de los encuentros del grupo C, Garmendia FC y Lastenia igualaron 1 a 1 en un duelo parejo. El local se puso en ventaja a través de un penal convertido por Daniel Corbalán, mientras que Gonzalo Soraire estableció la igualdad para la visita, que se llevó un punto importante.
La fecha continuará con los cruces entre San Juan y Cruz Alta, además del interzonal entre San Lorenzo de Delfín Gallo y San Martín. Estos partidos se jugarán este jueves desde las 16, completando así la jornada.
Por el grupo B, Tucumán Central volvió a la senda del triunfo luego de dos caídas consecutivas. El “Rojo” se impuso por 2 a 1 ante Argentinos del Norte en un encuentro cambiante. Rodrigo Lizárraga había adelantado a la visita, pero un gol en contra de Damián Ovejero y otro de Valentín Montenegro le dieron la victoria al conjunto local. En el cierre del partido fue expulsado Felipe Estrada en Tucumán Central.
La jornada se completará también este jueves, desde las 16, con dos duelos atractivos: Amalia recibirá a Atlético, mientras que Sportivo Guzmán se medirá con San Antonio, en un choque entre equipos que pelean en la parte alta de la tabla.
Con el correr de las fechas, el torneo empieza a mostrar tendencias claras. Atlético Concepción pisa fuerte en el grupo C y se perfila como uno de los grandes protagonistas de la competencia, respaldado por resultados, solidez defensiva y un funcionamiento cada vez más confiable, con figuras determinantes como Ezequiel Gramajo bajo los tres palos y Jonatan Amaya en el área rival.