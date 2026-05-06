Liga Tucumana: Atlético Concepción venció a Unión del Norte y es el único líder

Durante la primera mitad, Unión del Norte mostró una mejor versión y contó con la situación más clara del período: Iván Navarro quedó de cara al gol, pero se encontró con una gran respuesta de Ezequiel Gramajo, quien evitó la caída de su arco con una intervención clave. El conjunto de Burruyacú, dirigido por Mauricio Galván, manejó más la pelota y generó las aproximaciones más peligrosas, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador.