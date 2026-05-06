Julián Álvarez se hizo estudios tras salir lesionado en la Champions: qué tiene y cómo llega al Mundial 2026

Resumen para apurados
- Julián Álvarez se realizó estudios médicos tras salir lesionado ante Arsenal en Londres por la Champions. Los resultados traen alivio de cara al inicio del Mundial 2026.
- El delantero sufrió una torcedura de tobillo en el partido de ida. Pese a los cuidados y el descanso previo, la molestia persistió y lo obligó a pedir el cambio a los 65 minutos.
- Los exámenes descartaron una lesión grave, permitiendo su recuperación para los amistosos de junio. Scaloni contará con el atacante para el debut mundialista frente a Argelia.
Julián Álvarez hizo todo lo posible para estar presente en las semifinales de la Champions League frente a Arsenal. Incluso con molestias físicas, fue una de las apuestas de Atlético de Madrid en la serie que terminó dejando al equipo de Diego Simeone fuera de la pelea por el título europeo.
El delantero había sido clave en el partido de ida disputado en Madrid, donde marcó el gol que mantuvo con vida al conjunto español. Por eso sorprendió verlo nuevamente entre los titulares en Londres, pese a que arrastraba una dolencia en el tobillo izquierdo.
Sin embargo, el esfuerzo tuvo un límite. A los 65 minutos, la molestia se hizo evidente y Álvarez pidió el cambio. Su salida debilitó el intento de reacción del Atlético y también generó preocupación en torno a la selección argentina, pensando en la preparación para el Mundial 2026.
Desde el banco de suplentes, siguió con frustración la eliminación frente a los “Gunners”. Venía de semanas difíciles, luego de fallar un penal y perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, por lo que la caída en Champions significó otro golpe deportivo importante.
La lesión se originó en el primer encuentro de la serie, cuando disputó una pelota con Eberechi Eze y terminó sufriendo una torcedura en el tobillo tras el impacto. Aquella acción lo obligó a abandonar el campo antes de tiempo y condicionó toda la semana previa a la revancha.
De hecho, el cuerpo técnico decidió preservarlo en el compromiso ante Valencia por La Liga para intentar que llegara en mejores condiciones al duelo decisivo contra Arsenal. Aunque pudo jugar, el físico terminó pasándole factura.
Un poco de tranquilidad para Scaloni y la selección argentina
De todos modos, las últimas evaluaciones médicas trajeron tranquilidad tanto para Simeone como para Lionel Scaloni. Los estudios descartaron una nueva lesión o un agravamiento del problema inicial. Se trata de una molestia persistente que requerirá algunos días de descanso y tratamiento kinesiológico.
La idea es que Julián pueda recuperarse sin inconvenientes para los amistosos que disputará la Selección en junio y también para el debut argentino en el Mundial 2026 frente a Argelia, en Kansas City.