Diego Puig y un nuevo libro: el autor tucumano  presenta “Los Azules”

“Los Azules” representa el sexto libro de narrativa de Puig y su tercera novela publicada. La historia se centra en un matrimonio de la élite social y política: él es canciller y ella, dueña de un canal de televisión. Aunque la pareja proyecta una imagen de perfección, sofisticación y glamour, esa apariencia empieza a mostrar fisuras frente a los cambios históricos y sociales de la Argentina de los últimos 30 años. La narración recorre cuatro décadas, desde los años 80 en Cabo San Lucas hasta la actualidad. En ese trayecto, Puig explora las asimetrías de poder dentro de la pareja, los privilegios de clase y el modo en que el éxito, el fracaso y los conflictos externos pueden modificar el rumbo de una relación.