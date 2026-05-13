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Diego Puig y un nuevo libro: el autor tucumano  presenta “Los Azules”

La actividad será a las 20 en Fungi (avenida Sarmiento 422), con entrada libre y gratuita.

Diego Puig y un nuevo libro: el autor tucumano  presenta “Los Azules”
Hace 6 Hs

La Editorial de la UNT presenta hoy “Los Azules”, la nueva obra de Diego Puig, licenciado en Ciencias Políticas, docente y escritor. La actividad será a las 20 en Fungi (avenida Sarmiento 422), con entrada libre y gratuita. La presentación estará a cargo de Diana Ferullo y permitirá conocer una novela que aborda el amor a través del tiempo, la política, los privilegios, la imagen social y las tensiones que atraviesan a una pareja situada en los sectores más altos del poder.

Diego Puig: "Los libros son al lector lo que la fiesta es a la juventud"

Diego Puig: Los libros son al lector lo que la fiesta es a la juventud

“Los Azules” representa el sexto libro de narrativa de Puig y su tercera novela publicada. La historia se centra en un matrimonio de la élite social y política: él es canciller y ella, dueña de un canal de televisión. Aunque la pareja proyecta una imagen de perfección, sofisticación y glamour, esa apariencia empieza a mostrar fisuras frente a los cambios históricos y sociales de la Argentina de los últimos 30 años. La narración recorre cuatro décadas, desde los años 80 en Cabo San Lucas hasta la actualidad. En ese trayecto, Puig explora las asimetrías de poder dentro de la pareja, los privilegios de clase y el modo en que el éxito, el fracaso y los conflictos externos pueden modificar el rumbo de una relación.

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