Diego Puig: "Los libros son al lector lo que la fiesta es a la juventud"

El comienzo de “La señora Dalloway” es, según Diego, una de las mejores frases que se escribió en la literatura. Esta novela emblemática de Virgnia Woolf dice: “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself” (traducción: “La señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores”). Es una frase disparadora que, según Diego, puede tener muchas interpretaciones.