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Trump expresó frustración por las negociaciones con Irán: el foco está puesto en la reunión con Xi Jinping

El presidente de EEUU acusó a los líderes iraníes de cambiar constantemente de postura durante las conversaciones y reiteró que Teherán “nunca tendrá un arma nuclear”.

Donald Trump, presidente de EEUU. Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Donald Trump expresó este lunes frustración por el estancamiento de las negociaciones con Irán, acusando a sus líderes de cambiar posturas para evitar un acuerdo nuclear.
  • El mandatario señaló demoras burocráticas y falta de honestidad en Teherán. China actúa como mediador clave antes de la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín esta semana.
  • El futuro del pacto depende de la reunión con Xi y el encuentro de cancilleres del BRICS. El éxito diplomático requiere consenso con las potencias asiáticas y mediadores regionales.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, expresó este lunes su frustración por el estado de las negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto y cuestionó la postura de los líderes iraníes, a quienes acusó de modificar constantemente sus posiciones durante las conversaciones.

“Miren, he tenido que tratar con ellos cuatro o cinco veces: cambian de opinión”, afirmó Trump ante periodistas en la Oficina Oval. “Son personas muy deshonrosas, los líderes”, agregó.

El mandatario sostuvo que, pese a que las nuevas autoridades iraníes que asumieron tras la muerte de sus predecesores en ataques recientes se mostraron “más razonables”, las conversaciones siguen sin traducirse en un acuerdo concreto.

“He visto eso muchas veces en los negocios, ya saben, la gente cambia de opinión”, señaló. Según explicó, las partes parecen acercarse a entendimientos, pero luego las respuestas oficiales se demoran o modifican el escenario. “Al día siguiente envían un documento que tarda cinco días en llegar, cuando debería haber llegado en 20 minutos”, dijo.

Trump reiteró además la principal exigencia de Washington en la negociación: “Nunca tendrán un arma nuclear”, consignó la cadena internacional CNN. 

En paralelo, una fuente regional cercana al proceso aseguró a CNN que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no registrarán avances significativos antes de la reunión que Trump mantendrá esta semana en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping.

Según esa fuente, el futuro de las negociaciones “dependerá de los resultados de la visita del presidente Trump a Beijing”, en un contexto donde China aparece como un actor clave para sostener el diálogo diplomático.

La misma fuente indicó además que es “muy probable” que el canciller iraní, Abbas Araghchi, participe esta semana en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Brics en Delhi, encuentro previsto para jueves y viernes, coincidiendo con la visita de Trump a China.

El encuentro del Brics también podría reunir a representantes de Arabia Saudita y Egipto, dos países mencionados como facilitadores del diálogo indirecto entre Washington y Teherán, en un esquema de mediación impulsado por Pakistán.

“China será un actor importante para garantizar que el diálogo continúe”, sostuvo la fuente.

Temas IránChinaXi JinpingDonald TrumpEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
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