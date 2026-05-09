Las cinco claves del día: todo lo que tenés que saber para arrancar el sábado

Resumen para apurados
- Este sábado 9 de mayo, Tucumán amanece con frío intenso, el Shopping Fest en Yerba Buena, el show de Skay Beilinson y una agenda deportiva marcada por la eliminación de San Martín.
- Con mínimas de 5° y lloviznas, el otoño se siente en la provincia. El contexto suma la derrota del 'Santo' por penales y beneficios exclusivos para socios de Club LA GACETA en compras.
- La jornada define el pulso del consumo y el ánimo deportivo local. El impacto del clima y los eventos masivos marcarán la dinámica social previa al debut de Boca y el cierre del golf.
1- ¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán
El otoño se hará sentir con fuerza este sábado 9 de mayo en San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada fría, húmeda y mayormente gris, ideal para quedarse en casa o salir bien abrigado.
Las condiciones del tiempo estarán marcadas por lloviznas durante la mañana y una importante nubosidad a lo largo de todo el día. Además, las temperaturas se mantendrán bajas: la mínima será de apenas 5° y la máxima no superará los 10°.
2- Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán hasta el domingo: cuáles son los beneficios para los socios del Club LA GACETA
Hasta el domingo 10, los socios de Club LA GACETA tendrán una oportunidad única para ahorrar durante el Shopping Fest 2026, que se realizará en Portal Tucumán, en Yerba Buena. La propuesta reunirá promociones en distintos rubros y permitirá acceder a beneficios pensados para quienes buscan realizar compras, salir a comer, ir al cine o aprovechar servicios durante el fin de semana.
Durante las tres jornadas, los socios podrán obtener un 20% de descuento en marcas y locales adheridos. Entre ellos se encuentran McDonald’s, Mostaza, Dean & Dennys, Pampero, La Argentina, Tecnocompro, Tijeritas, 5asec, Grisino, Big Ben, Marea, Lidherma Tucumán, Crocs, Grimoldi e Idraet.
3- San Martín estuvo a minutos de una noche histórica, pero se quedó afuera de la Copa Argentina por penales
La pelota salió despedida de los guantes de Facundo Sanguinetti y los jugadores de Banfield salieron corriendo hacia el arquero. Enfrente, Nahuel Gallardo se quedó quieto, con las manos en la cintura y la mirada perdida sobre el césped del Padre Ernesto Martearena. Justo él. El hijo de Marcelo Gallardo, que había viajado hasta Salta para verlo desde la tribuna junto a parte de la familia, terminó siendo protagonista involuntario de la escena más dolorosa de la noche. Su remate fue el único que el arquero de Banfield logró contener en la tanda y San Martín dejó escapar una clasificación histórica: cayó por penales y quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.
La desilusión golpeó fuerte porque el “Santo” había estado muy cerca de concretar una noche inolvidable. Durante gran parte del encuentro jugó mejor que un rival de Primera División, manejó los tiempos y prácticamente no sufrió situaciones claras de peligro. Incluso con una formación mezclada entre titulares y suplentes, el conjunto de Andrés Yllana mostró personalidad, orden y una intensidad que sostuvo incluso cuando las piernas dejaron de responder. Por momentos, el sueño pareció real.
4- Skay Beilinson y Los Fakires actuarán en El Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio recibirá a las 21 al legendario guitarrista Skay Beilinson y su banda, Los Fakires, en una noche que promete ser un refugio de sonido puro frente a las imposiciones de la industria actual. Tras dos años de ausencia, el músico regresa con su “formación definitiva” para reafirmar que el rock sigue siendo un acto de libertad innegociable.
El espectáculo promete ser un viaje por la obra magnética y mística que Skay ha construido desde el inicio de su etapa solista en 2002. Se espera que los riffs inconfundibles de canciones fundamentales de su repertorio, como “Oda a la Sin Nombre”, “El Golem de Paternal”, “Aves Migratorias” y “El Ojo Testigo”, resuenen en el microestadio del parque.
5- Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte
Este sábado se presenta como una cartelera irresistible para el fanático del deporte en Tucumán. La agenda ofrece opciones para todos los gustos: desde el debut de Boca en los playoffs del torneo Apertura frente a Huracán hasta la definición de las grandes ligas europeas, pasando por una vibrante sexta fecha del Anual de rugby local.
La actividad no se detiene allí, ya que el plano internacional pondrá el foco en el Masters 1000 de Roma con fuerte presencia argentina. En el ámbito local, los ojos estarán puestos en el cierre del Abierto del Norte en el Jockey Club, donde se definirán los grandes ganadores de la semana.