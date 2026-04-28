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“El transporte está completamente en crisis”: Aetat ratifico que pretende llevar el boleto a $2.400 en San Miguel de Tucumán

Aseguran que el sistema arrastra problemas estructurales desde hace años y advierten que el valor actual no alcanza ni para cubrir costos básicos de funcionamiento.

28 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Aetat pidió al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán subir el boleto a $2.400 ante una crisis que consideran insostenible por el alza de costos en combustibles y salarios.
  • La solicitud responde a un desfasaje histórico y costos operativos crecientes. Los empresarios aseguran que, sin compensaciones estatales, el valor técnico superaría los $4.000.
  • Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio y proteger puestos de trabajo. El sector reclama una solución integral para evitar parches y el colapso del transporte.
Resumen generado con IA

Los empresarios del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán formalizaron el pedido de aumento del boleto ante el Concejo Deliberante, con el objetivo de llevar la tarifa a $2.400. La solicitud se apoya en un escenario que, según el sector, resulta insostenible por el incremento de costos y la falta de actualización tarifaria.

Andrea Courtade, vocal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), sostuvo en LA GACTA que la actividad atraviesa una situación crítica y que el reclamo no apunta a mejorar la rentabilidad, sino a garantizar la continuidad del servicio. “El transporte está completamente en crisis y esto viene de años, no es de ahora. Hay una falta de política de transporte que nos llevó a este estado”, afirmó.

La dirigente explicó que los costos operativos crecieron de manera “incontrolable” en el último tiempo, con dos variables clave que impactan directamente en el sistema: el precio del gasoil y los salarios. “Cuando hablamos de costos, hablamos de lo básico para funcionar. No estamos hablando de ganancias, sino de poder sostener el servicio”.

Courtade también cuestionó la falta de reconocimiento de los estudios de costos presentados históricamente por el sector. Según indicó, decisiones de carácter político o social impidieron su aplicación, lo que derivó en un deterioro progresivo del sistema. “Nunca hubo un sinceramiento real de lo que cuesta el transporte”.

Foto de Analia Jaramillo Foto de Analia Jaramillo

En ese sentido, detalló que, con los actuales niveles de subsidios provinciales y municipales, el boleto debería ubicarse en torno a los $2.400. Sin esas compensaciones, advirtió, la tarifa superaría los $4.000. “Las compensaciones tarifarias no son para nosotros, son para el usuario, para que el costo no recaiga completamente en quien necesita el servicio”, aclaró.

El planteo empresarial se da en un contexto de tensiones recurrentes en el sector, que incluyen amenazas de reducción de frecuencias, dificultades en el abastecimiento de combustible y reclamos por subsidios. Para Courtade, la salida requiere un abordaje integral. “Las soluciones las tenemos que buscar entre todos: Estado, empresas y usuarios. Siempre se aplicaron parches, pero nunca se resolvió el problema de fondo”.

Además, defendió la continuidad de las empresas en la actividad pese a la crisis. “No podemos abandonar cuando tenemos miles de puestos de trabajo en juego. En nuestro caso, hay una responsabilidad directa sobre cientos de familias”.

Temas Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán
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