Tafí Viejo renovó su Juzgado de Paz para ampliar y descentralizar los servicios judiciales

El diputado nacional explicó que el nuevo esquema permitirá resolver de manera más ágil distintos trámites y conflictos que antes requerían trasladarse hasta la capital provincial. “Este juzgado ya no solamente da testimonio de fe de las cosas que suceden en la ciudad, sino que hoy es un brazo operativo de la justicia provincial, resolviendo especialmente asuntos de menor cuantía, cuestiones vinculadas a alimentos, restricciones y temas de familia, que antes nuestros vecinos tenían que realizar en San Miguel de Tucumán y a través de la intermediación de un abogado”, destacó.