Tafí Viejo renovó su Juzgado de Paz para ampliar y descentralizar los servicios judiciales
El Gobernador encabezó la habilitación de las nuevas instalaciones judiciales, que incorporan tecnología, amplían servicios y permitirán acercar respuestas rápidas a vecinos de Tafí Viejo y localidades del interior.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este martes las remodelaciones del Juzgado de Paz en Tafí Viejo para descentralizar los servicios judiciales y optimizar la atención vecinal.
- La obra de 600 m2 integra tecnología moderna preservando la arquitectura ferroviaria original. Durante la excavación se hallaron restos arqueológicos del siglo XX ya preservados.
- Esta apertura permite resolver conflictos familiares y trámites sin viajar a la capital. El plan de descentralización judicial continuará con una nueva sede en Bella Vista.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes de la inauguración de las remodelaciones del Juzgado de Paz de Tafí Viejo, ubicado en calle Sarmiento 62. El edificio fue renovado con mejoras en infraestructura, tecnología y equipamiento con el objetivo de optimizar la atención y acercar los servicios judiciales a los vecinos de la ciudad.
Durante el acto, el Primer Mandatario estuvo acompañado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Leiva; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; los vocales de la Corte Eleonora Rodríguez Campos, Claudia Sbdar y Daniel Posse; y Gabriela Terraf, jueza de Paz de Juzgado de Tafí Viejo.
También estuvieron presentes la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; el presidente subrogante de la Legislatura a cargo de la vicegobernación, Sergio Mansilla; los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Susana Montaldo (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); y el diputado nacional Javier Noguera.
También participaron los Intendentes de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los legisladores, Roque Tobías Álvarez, Carlos Fúnez, Francisco Gómez, Patricia Lizárraga, Gerónimo Vargas Aignasse; y la directora del Registro Civil y Capacidad, Carolina Bidegorry.
“Los tres poderes del Estado hemos estado acompañando esta gran decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, de seguir descentralizando los servicios judiciales. Es decir, que los servicios que se dan en San Miguel de Tucumán también se den en cada una de las ciudades del interior”, sostuvo el Gobernador.
Asimismo, Jaldo remarcó que para avanzar en ese proceso “hay que tener las instalaciones, el equipamiento, la tecnología y el personal”, y señaló que eso es precisamente lo que se puso en funcionamiento en Tafí Viejo con “un Juzgado de Paz nuevo para esta ciudad con toda la tecnología”.
El titular del Poder Ejecutivo valoró además el diseño edilicio del inmueble, al señalar que “preserva la historia y la cultura de Tafí Viejo” y aseguró que "aquí todos los ciudadanos de Tafí Viejo, van a poder solucionar muchos problemas que tengan que ver con la justicia”.
“Cuando la justicia llega a tiempo, evidentemente podemos apaciguar, controlar y evitar males mayores en algunos conflictos o problemas. El tema es cuando la justicia no llega a tiempo, luego los conflictos se agravan”, expresó.
En ese sentido, el Gobernador pidió a los vecinos informarse sobre los nuevos servicios disponibles antes de trasladarse a San Miguel de Tucumán, ya que gran parte de los trámites y consultas podrán resolverse ahora en Tafí Viejo.
Jaldo también puso en valor el trabajo coordinado entre los poderes del Estado: “Hoy podemos avanzar con estas cosas porque los tres poderes del Estado estamos funcionando coordinadamente. Esto no significa que no exista división de poderes, sino que podemos dialogar y ejecutar acciones para mejorar los servicios y la calidad de vida de la gente”.
A su vez, destacó el proceso de descentralización que lleva adelante el Poder Judicial en toda la provincia y adelantó que la próxima inauguración será en Bella Vista.
“Debemos valorar el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, junto al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, radicándose en cada lugar del interior para que todas las personas que necesiten un servicio de justicia lo tengan a mano”, afirmó.
Finalmente, Jaldo aseguró que el Gobierno provincial continuará profundizando las políticas públicas en todo el territorio tucumano: “Vamos a seguir avanzando en este camino. En dos años y seis meses de gestión ya tenemos hechos concretos para mostrar en materia de justicia, salud, educación, acción social y obras de infraestructura, aun en un contexto nacional complejo desde el punto de vista presupuestario y financiero”, concluyó.
Por su parte, Leiva explicó que "en este juzgado de paz se vienen prestando los servicios tradicionales como las actuaciones notariales y las funciones propias del Registro Civil, entre ellas la celebración de matrimonios, pero además se fueron ampliando competencias”, señaló.
El titular de la Corte precisó que actualmente el juzgado cuenta con facultades para intervenir en conflictos familiares y dictar medidas de protección urgentes.
“Este juzgado en particular tiene competencia como juzgado letrado para resolver conflictos que demanden medidas provisorias y de protección, como puede ser algún conflicto dentro de la dinámica familiar, así como también la fijación de alimentos provisorios”, explicó.
Asimismo, indicó que también puede intervenir en procesos sucesorios de menor cuantía y destacó la importancia regional que posee la dependencia judicial.
“Algo muy importante que le da centralidad a este Juzgado de Paz es que atiende los distintos requerimientos que le efectúan los juzgados de paz de Raco, Cebil Redondo y Chasquivil, lo cual le da una dinámica y una impronta muy especial”, afirmó.
Finalmente, Leiva destacó que el juzgado funciona en doble turno y permite garantizar el acceso a la justicia para vecinos de Tafí Viejo y de localidades del interior profundo.
“Los vecinos de Tafí Viejo y de las jurisdicciones que mencioné, inclusive los de alta montaña, tienen acceso a una respuesta por parte del Poder Judicial sin tener que moverse de sus domicilios”, concluyó.
La obra
Con el propósito de fortalecer la presencia del Poder Judicial en el interior y optimizar el servicio de justicia en todo el territorio provincial, la Corte Suprema de Justicia dispuso la elaboración de un proyecto para el nuevo edificio del Juzgado de Paz de Tafí Viejo. La renovación alcanzó una superficie de más de 600 metros cuadrados, a partir de la reorganización y crecimiento de la estructura preexistente.
Funcionalmente, el edificio cuenta con un patio central, galería perimetral y dos naves longitudinales: una destinada a las actividades propias del juzgado y otra a espacios complementarios. Posee un vestíbulo con recepción e informes, y se incorpora una Sala de Casamientos, además de patios que aseguran iluminación y ventilación natural.
Las obras también contemplaron la recuperación del valor histórico y arquitectónico del inmueble que conserva la impronta de la antigua estación ferroviaria. Para ello se utilizaron materiales como ladrillo visto, columnas metálicas y un piso de granito en damero en el patio central.
La intendenta destacó la importancia de la obra para la comunidad taficeña y celebró la ampliación de los servicios judiciales en la ciudad.
“Hoy es un día especial, un día muy importante para los vecinos de Tafí Viejo, con este nuevo Juzgado de Paz que no solamente ediliciamente ha quedado muy lindo, sino que se ha ampliado muchísimo. Hoy tenemos el doble del juzgado de paz que teníamos antes, totalmente moderno y con una estructura histórica que representa a los talleres ferroviarios”, expresó.
La jefa municipal sostuvo además que la renovación “llena de orgullo” a la comunidad y resaltó que el objetivo principal es acercar la justicia a quienes más la necesitan.
“Hoy estamos ampliando todos los servicios de justicia. Lo que se está haciendo desde este Juzgado de Paz es acercar la justicia a todos nuestros vecinos, especialmente a aquellos que antes no podían acceder porque no tenían para pagar un abogado o porque no podían trasladarse hasta San Miguel de Tucumán”, señaló.
Finalmente, Rodríguez destacó el trabajo articulado entre el Poder Judicial y el municipio. “Es un trabajo que viene haciendo muy bien la doctora Terraf, de manera coordinada, porque inclusive todos estos servicios están articulados también con el municipio y con las diferentes instituciones municipales”, concluyó.
A su turno, Javier Noguera sostuvo: “Estoy agradecido como vecino de la ciudad por esta tan importante obra, que no solamente jerarquiza las funciones del Juzgado de Paz de mi ciudad, sino que también amplía sus funciones”.
El diputado nacional explicó que el nuevo esquema permitirá resolver de manera más ágil distintos trámites y conflictos que antes requerían trasladarse hasta la capital provincial. “Este juzgado ya no solamente da testimonio de fe de las cosas que suceden en la ciudad, sino que hoy es un brazo operativo de la justicia provincial, resolviendo especialmente asuntos de menor cuantía, cuestiones vinculadas a alimentos, restricciones y temas de familia, que antes nuestros vecinos tenían que realizar en San Miguel de Tucumán y a través de la intermediación de un abogado”, destacó.
En ese sentido, remarcó que ahora muchos de esos trámites podrán efectuarse “de manera directa” en Tafí Viejo, lo que representa una mejora concreta en el acceso a la justicia.
Noguera también resaltó la jerarquización institucional y edilicia del edificio y destacó la importancia de fortalecer áreas como el Registro Civil en ciudades del interior. “Estamos muy agradecidos al Gobierno provincial y a la Corte Suprema de Justicia, que hoy se dieron cita en nuestra ciudad para este importantísimo hito histórico de Tafí Viejo, como es la construcción de este nuevo Juzgado de Paz”, concluyó.
Hallazgo
Durante las excavaciones realizadas en el marco de las obras de ampliación y remodelación del edificio, se detectaron recintos subterráneos preexistentes que permanecían ocultos bajo el sector intervenido. A partir del hallazgo, el Poder Judicial dio inmediata intervención a especialista y a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, organismo que efectuó inspecciones, estudios y relevamientos técnicos del lugar.
Las investigaciones permitieron identificar estructuras posiblemente vinculadas a antiguos espacios de conversación de alimentos correspondientes a las primeras ocupaciones del inmueble, datadas de comienzos del siglo XX, además del hallazgo de elementos de valor histórico y arqueológico.
Como resultado de este proceso de preservación y puesta en valor, se dispuso la conversación y exhibición de parte del material recuperado mediante una vitrina informativa instalada en el edificio judicial.