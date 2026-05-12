Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: "De esto se trata la estrategia anti casta"

“La 'motosierra' es lo que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos. De esta manera transferimos los recursos de la gente de los políticos a la gente. De esto se trata la estrategia anti casta de @JMilei. VLLC!”, escribió el funcionario libertario en su cuenta oficial, en respaldo a la Decisión Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletín Oficial nacional.