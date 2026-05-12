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Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: "De esto se trata la estrategia anti casta"

"La 'motosierra' es lo que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos", publicó el ministro de Desregulación nacional.

Federico Sturzenegger Federico Sturzenegger
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Sturzenegger defendió este martes el recorte de hasta $2,8 billones en salud, educación y obras para provincias, calificándolo como parte de la estrategia anti casta.
  • La medida oficializada por Economía afecta 211 programas, reduciendo fondos para medicamentos, salarios docentes y obras hídricas para garantizar el superávit financiero nacional.
  • Estos recortes profundizan la tensión con universidades y gobernadores, mientras el Gobierno ratifica su rumbo fiscalista pese a las críticas por el impacto en áreas sociales.
Resumen generado con IA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió este martes a defender en la red social X la fuerte recorte presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye reestructuraciones de recursos en salud, educación, ciencia, infraestructura y transferencias a las provincias.

“La 'motosierra' es lo que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos. De esta manera transferimos los recursos de la gente de los políticos a la gente. De esto se trata la estrategia anti casta de @JMilei. VLLC!”, escribió el funcionario libertario en su cuenta oficial, en respaldo a la Decisión Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletín Oficial nacional.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modifica el Presupuesto 2026 y alcanza a 211 programas estatales. Distintos análisis estiman que el ajuste oscila entre $2,5 y $2,8 billones.

Según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas, la reestructuración reduce gastos corrientes por $1,9 billones y gastos de capital por otros $496.760 millones, mientras mejora el resultado financiero en alrededor de $3 billones.

Uno de los sectores más golpeados es Salud, donde el recorte supera los $62.000 millones. Entre las partidas afectadas aparece el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones. También se redujeron $5.000 millones destinados a investigación, prevención y tratamiento del cáncer.

La poda presupuestaria también alcanza programas vinculados al VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra y salud sexual. Además, se recortaron fondos del Instituto Malbrán, el Incucai, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.

En Educación, el ajuste asciende a $78.768 millones. Entre las principales decisiones figura el recorte de $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la reducción de partidas. Trece casas de estudio sufrieron recortes en infraestructura por más de $5.300 millones, en medio de un creciente conflicto entre la administración libertaria y el sistema universitario.

La reestructuración también impacta sobre las provincias, con una reducción superior a los $970.000 millones en transferencias y obras de infraestructura hídrica. Entre los proyectos afectados aparecen el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.

El ajuste además alcanza a organismos científicos y tecnológicos. El Conicet perdió $3.280 millones, la Conae $4.409 millones y la Agencia I+D+i otros $857 millones.

Desde el gobierno de Milei sostienen que la adecuación presupuestaria busca garantizar el equilibrio fiscal y mantener el superávit financiero, uno de los principales objetivos de la administración de Milei. Sin embargo, sectores de la oposición y distintos actores sociales cuestionaron el impacto de los recortes sobre programas esenciales y servicios públicos.

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