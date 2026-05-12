Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: "De esto se trata la estrategia anti casta"

Resumen para apurados
- Federico Sturzenegger defendió este martes el recorte de hasta $2,8 billones en salud, educación y obras para provincias, calificándolo como parte de la estrategia anti casta.
- La medida oficializada por Economía afecta 211 programas, reduciendo fondos para medicamentos, salarios docentes y obras hídricas para garantizar el superávit financiero nacional.
- Estos recortes profundizan la tensión con universidades y gobernadores, mientras el Gobierno ratifica su rumbo fiscalista pese a las críticas por el impacto en áreas sociales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió este martes a defender en la red social X la fuerte recorte presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye reestructuraciones de recursos en salud, educación, ciencia, infraestructura y transferencias a las provincias.
“La 'motosierra' es lo que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos. De esta manera transferimos los recursos de la gente de los políticos a la gente. De esto se trata la estrategia anti casta de @JMilei. VLLC!”, escribió el funcionario libertario en su cuenta oficial, en respaldo a la Decisión Administrativa 20/2026 publicada el lunes en el Boletín Oficial nacional.
La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modifica el Presupuesto 2026 y alcanza a 211 programas estatales. Distintos análisis estiman que el ajuste oscila entre $2,5 y $2,8 billones.
Según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas, la reestructuración reduce gastos corrientes por $1,9 billones y gastos de capital por otros $496.760 millones, mientras mejora el resultado financiero en alrededor de $3 billones.
Uno de los sectores más golpeados es Salud, donde el recorte supera los $62.000 millones. Entre las partidas afectadas aparece el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones. También se redujeron $5.000 millones destinados a investigación, prevención y tratamiento del cáncer.
La poda presupuestaria también alcanza programas vinculados al VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra y salud sexual. Además, se recortaron fondos del Instituto Malbrán, el Incucai, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.
En Educación, el ajuste asciende a $78.768 millones. Entre las principales decisiones figura el recorte de $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente.
Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la reducción de partidas. Trece casas de estudio sufrieron recortes en infraestructura por más de $5.300 millones, en medio de un creciente conflicto entre la administración libertaria y el sistema universitario.
La reestructuración también impacta sobre las provincias, con una reducción superior a los $970.000 millones en transferencias y obras de infraestructura hídrica. Entre los proyectos afectados aparecen el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
El ajuste además alcanza a organismos científicos y tecnológicos. El Conicet perdió $3.280 millones, la Conae $4.409 millones y la Agencia I+D+i otros $857 millones.
Desde el gobierno de Milei sostienen que la adecuación presupuestaria busca garantizar el equilibrio fiscal y mantener el superávit financiero, uno de los principales objetivos de la administración de Milei. Sin embargo, sectores de la oposición y distintos actores sociales cuestionaron el impacto de los recortes sobre programas esenciales y servicios públicos.