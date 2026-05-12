Créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei: la Cámara Federal definió que Capuchetti quede al frente de la causa

En paralelo, otro expediente relacionado con el mismo tema avanzaba en el juzgado de Lijo, donde ya se habían ordenado distintas medidas de prueba. Entre ellas, pedidos al Banco Nación para que remitiera los legajos completos de los créditos investigados, informes internos y documentación sobre las condiciones de aprobación de los préstamos. También se había solicitado una auditoría a la Auditoría General de la Nación.