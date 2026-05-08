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Qué hacer si te despertás en mitad de la noche y no podés volver a dormir

Al implementar estos cambios en tu estilo de vida, puedes mejorar la calidad de tu sueño y disfrutar de noches más tranquilas y reparadoras.

¿Qué hacer cuando despiertas en mitad de la noche y no puedes volver a dormir? ¿Qué hacer cuando despiertas en mitad de la noche y no puedes volver a dormir?
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en sueño brindan hoy recomendaciones para combatir los despertares nocturnos y mejorar el descanso, buscando mitigar efectos negativos en la salud y el ánimo general.
  • El insomnio surge por estrés, uso de pantallas o consumo de cafeína. Expertos sugieren evitar dispositivos, cenar liviano y realizar actividades relajantes fuera de la cama.
  • Aplicar estas pautas de higiene del sueño promete reducir los episodios de insomnio a largo plazo, favoreciendo un descanso reparador y un mejor rendimiento en la vida cotidiana.
Resumen generado con IA

Despertarse durante la madrugada es una situación frecuente en muchas personas, pero cuando ocurre de manera repetida puede afectar el descanso, el estado de ánimo y la calidad de vida. Especialistas en sueño advierten que los despertares nocturnos pueden estar relacionados con hábitos cotidianos, estrés o incluso problemas de salud que interfieren con el descanso profundo.

El truco infalible para volver a dormir si te despertaste a las tres de la madrugada

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Aunque en algunos casos volver a dormir resulta sencillo, muchas personas pasan largos minutos —o incluso horas— intentando conciliar nuevamente el sueño. Frente a esto, existen distintas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el descanso y reducir los episodios de insomnio nocturno.

Qué hábitos pueden empeorar los despertares nocturnos

Uno de los primeros puntos que señalan los expertos es la importancia de descartar enfermedades o trastornos que puedan alterar el sueño. Problemas como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, la ansiedad, la depresión o dolores crónicos pueden provocar interrupciones frecuentes durante la noche.

También recomiendan prestar atención al consumo de alcohol y cafeína. Las bebidas alcohólicas pueden alterar los ciclos normales del sueño y favorecer despertares repentinos, mientras que la cafeína consumida por la tarde o la noche puede dificultar el descanso.

Otro aspecto importante es la alimentación. Las comidas abundantes o muy condimentadas antes de dormir pueden generar molestias digestivas y afectar el sueño. En cambio, optar por cenas livianas o pequeños refrigerios puede favorecer el descanso nocturno.

Las recomendaciones para volver a dormir mejor

La actividad física regular también puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, ya que ayuda a reducir el estrés y favorece la relajación. Sin embargo, los especialistas aconsejan evitar ejercicios intensos poco antes de acostarse.

Además, recomiendan limitar el uso del celular, computadoras y otros dispositivos electrónicos antes de dormir. La luz azul que emiten las pantallas puede interferir en la producción de melatonina, la hormona vinculada al sueño.

Cuando una persona permanece despierta durante varios minutos en la cama sin poder dormir, los expertos sugieren levantarse y realizar alguna actividad relajante, como leer o escuchar música suave, evitando estímulos intensos o pantallas.

Otro consejo habitual es evitar las siestas largas durante el día, ya que pueden alterar el descanso nocturno. En caso de necesitarlas, se recomienda que sean breves y temprano.

Por último, crear un ambiente adecuado para dormir puede marcar la diferencia. Mantener el dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura confortable ayuda a favorecer un sueño más profundo y reparador.

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