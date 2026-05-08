Qué hacer si te despertás en mitad de la noche y no podés volver a dormir

Despertarse durante la madrugada es una situación frecuente en muchas personas, pero cuando ocurre de manera repetida puede afectar el descanso, el estado de ánimo y la calidad de vida. Especialistas en sueño advierten que los despertares nocturnos pueden estar relacionados con hábitos cotidianos, estrés o incluso problemas de salud que interfieren con el descanso profundo.