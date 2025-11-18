Secciones
SociedadActualidad

¿Medias a prueba de roturas?: la inesperada razón para meterlas en el freezer

Existe un truco casero para contrarrestar esta debilidad y prolongar su vida útil.

¿Medias a prueba de roturas?: la inesperada razón para meterlas en el freezer
Hace 1 Hs

Las medias son una pieza clave en el vestuario, pero su fabricación con una tela muy fina las hace extremadamente vulnerables a las roturas. Esta fragilidad constituye uno de los defectos más significativos y frustrantes de estas prendas. Sin embargo, existe un truco casero para contrarrestar esta debilidad y prolongar su vida útil.

El método definitivo para descongelar la heladera sin raspar ni esperar horas

El método definitivo para descongelar la heladera sin raspar ni esperar horas

El método consiste en meter las medias en el freezer antes de usarlas por primera vez. Las bajas temperaturas ayudan a fortalecer las fibras del tejido, haciéndolas menos propensas a enganches y desgarros. Aplicar este sencillo proceso puede aumentar notablemente la resistencia de las medias.

Por qué sirve meter las medias en el freezer

El problema de estas medias radica en que están hechas de fibras naturales y sintéticas muy delgadas, como nylon, poliéster y algodón. Aunque estos materiales permiten que la prenda se ajuste perfectamente al tobillo, también incrementan su susceptibilidad a romperse. La clave para poder estirar o manipular las medias con más fuerza, incluso si se tienen uñas largas, se encuentra en un truco compartido por una tiktoker.

Para conseguir estos resultados y prolongar significativamente su durabilidad, el proceso inicia humedeciendo bien las medias bajo la canilla. Después de escurrirlas, se colocan en una bolsa de plástico y se dejan reposar en el freezer por dos o tres horas. Al retirarlas, se deben dejar secar por completo mientras están "duras como una piedra"; una vez secas, el efecto se habrá completado y las medias adquirirán una resistencia notoria, volviéndose prácticamente "irrompibles".

Por qué funciona el truco de poner media en el freezer

Este truco no depende de factores mágicos, sino de la reacción de los materiales sintéticos, como el nylon, ante el frío extremo. Estas fibras, que constituyen la base de la mayoría de las medias, son muy delicadas y suelen agujerearse con facilidad debido al constante roce que experimentan. Sin embargo, al exponerse a temperaturas muy bajas, las moléculas de estas fibras se contraen y adquieren una mayor rigidez estructural.

Este proceso de contracción incrementa notablemente la resistencia de las medias, haciéndolas más duraderas. Aunque este método no asegura una protección total e infalible contra las roturas, sí es muy eficaz para prolongar la vida útil de las prendas y disminuir de forma considerable la frecuencia con la que aparecen los daños.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Para qué sirve poner corchos en la heladera?: la solución a un viejo problema

¿Para qué sirve poner corchos en la heladera?: la solución a un viejo problema

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
5

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
6

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Más Noticias
La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios