¿Medias a prueba de roturas?: la inesperada razón para meterlas en el freezer

Por qué funciona el truco de poner media en el freezer

Este truco no depende de factores mágicos, sino de la reacción de los materiales sintéticos, como el nylon, ante el frío extremo. Estas fibras, que constituyen la base de la mayoría de las medias, son muy delicadas y suelen agujerearse con facilidad debido al constante roce que experimentan. Sin embargo, al exponerse a temperaturas muy bajas, las moléculas de estas fibras se contraen y adquieren una mayor rigidez estructural.