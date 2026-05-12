Del capitán a las nuevas promesas: así está el ataque argentino rumbo al Mundial

Franco Mastantuono: continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol argentino. El volante ofensivo de Real Madrid ya tuvo convocatorias en la Selección y su crecimiento acelerado despertó el interés de varios gigantes europeos. Su talento, desequilibrio y madurez futbolística hacen que Scaloni lo siga muy de cerca de cara al futuro. Sin embargo, la falta de continuidad en el “Merengue” hacen que su lugar esté en duda para el Mundial.