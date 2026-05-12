Del capitán a las nuevas promesas: así está el ataque argentino rumbo al Mundial

Resumen para apurados
- Scaloni perfila el ataque de Argentina para el próximo Mundial con Lionel Messi como líder, sumando a consagrados como Julián Álvarez y nuevas promesas del fútbol europeo y local.
- La estrategia combina la experiencia de los campeones de Qatar 2022 con un recambio generacional donde destacan nombres como Nicolás Paz y el talento emergente de Franco Mastantuono.
- Esta transición busca mantener la competitividad del equipo a largo plazo. La consolidación de juveniles garantiza el éxito del proyecto de Scaloni ante el futuro retiro de figuras.
Lionel Messi: disputará su sexto Mundial con la Selección y volverá a ser el gran emblema del equipo de Lionel Scaloni. A los 38 años, continúa mostrando un gran nivel en Inter Miami y llega como el líder futbolístico y emocional de la “Scaloneta”. El campeón del mundo en Qatar 2022 mantiene intacta su influencia dentro del equipo y su presencia en la lista definitiva parece completamente asegurada.
Nicolás Paz: es una de las grandes apariciones jóvenes del fútbol argentino en Europa. El mediocampista ofensivo surgido de Real Madrid logró consolidarse en Como 1907 y se ganó un lugar dentro de la consideración de Scaloni gracias a su visión de juego y su capacidad técnica. Su proyección y personalidad hacen que aparezca como una apuesta fuerte pensando en el recambio generacional.
Franco Mastantuono: continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol argentino. El volante ofensivo de Real Madrid ya tuvo convocatorias en la Selección y su crecimiento acelerado despertó el interés de varios gigantes europeos. Su talento, desequilibrio y madurez futbolística hacen que Scaloni lo siga muy de cerca de cara al futuro. Sin embargo, la falta de continuidad en el “Merengue” hacen que su lugar esté en duda para el Mundial.
Thiago Almada: atraviesa un gran presente y aparece como una de las variantes ofensivas más interesantes dentro de la Selección. Su capacidad para jugar entre líneas, generar desequilibrio y adaptarse a distintas posiciones ofensivas le permiten ofrecer soluciones diferentes dentro del ataque argentino. Además, ya fue parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.
Tomás Aranda: es una de las sorpresas de la prelista mundialista. El mediocampista de Boca viene ganando protagonismo en el fútbol argentino y ya había tenido pasos por las selecciones juveniles. Scaloni lo considera una de las apariciones más interesantes del último tiempo, aunque hoy parece correr desde atrás en la pelea por un lugar definitivo.
Nicolás González: sigue siendo una pieza importante dentro del ciclo Scaloni gracias a su despliegue, intensidad y versatilidad ofensiva. El futbolista de Atlético de Madrid puede desempeñarse tanto por las bandas como en posiciones más centrales y aporta sacrificio defensivo, una característica muy valorada por el cuerpo técnico. Cuando estuvo sano, siempre tuvo mucho protagonismo en la Selección.
Alejandro Garnacho: continúa creciendo como una de las grandes promesas ofensivas del fútbol argentino. El extremo de Chelsea se destaca por su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper defensas en el uno contra uno. Sin embargo, el delantero no aprovechó sus chances con la camiseta “albiceleste” y hoy está lejos de una hipotética convocatoria al próximo Mundial.
Giuliano Simeone: atraviesa el mejor momento de su carrera y logró consolidarse en Atlético de Madrid. El hijo de Diego Simeone aporta intensidad, presión y una gran capacidad física para jugar por las bandas. Su crecimiento durante la temporada lo convirtió en una alternativa interesante dentro del recambio ofensivo argentino.
Matías Soulé: tuvo una temporada muy positiva en el fútbol italiano y continúa consolidándose como uno de los jóvenes argentinos con mayor proyección ofensiva en Europa: anotó seis goles y dio cinco asistencias en la actual Serie A. Su habilidad en el uno contra uno, sumada a su pegada y creatividad, lo posicionan como una variante distinta para el ataque argentino. Scaloni lo sigue de cerca desde hace tiempo.
Claudio Echeverri: es una de las grandes joyas surgidas de River. Tras su salto al fútbol europeo, comenzó a sumar experiencia internacional y continúa siendo considerado como una apuesta a futuro dentro de la Selección. Su desequilibrio, gambeta y capacidad para generar juego lo convierten en uno de los talentos jóvenes más importantes del país.
Gianluca Prestianni: aparece como otra de las apuestas jóvenes dentro de la prelista de Scaloni. El extremo surgido de Vélez y actualmente en Benfica logró meterse en la consideración gracias a su velocidad y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos. Aun así, parece correr desde atrás en la pelea por un lugar en el Mundial.
Santiago Castro: atraviesa un gran presente en el fútbol italiano y logró consolidarse como una de las revelaciones ofensivas de la temporada. El delantero surgido de Vélez se destacó por su movilidad, presión y capacidad goleadora. Su crecimiento despertó rápidamente el interés del cuerpo técnico de la Selección.
Lautaro Martínez: llega como uno de los futbolistas argentinos de mejor presente en Europa. El delantero de Inter continúa siendo una pieza clave tanto en su club como en la Selección y se consolidó como uno de los líderes ofensivos de la “Scaloneta”. Su jerarquía y capacidad goleadora hacen que su lugar en el Mundial esté completamente asegurado.
José Manuel López: el “Flaco” continúa destacándose en Palmeiras y aparece como una alternativa interesante para el ataque argentino. Su potencia física, juego aéreo y capacidad goleadora le permitieron meterse dentro de la consideración de Scaloni. La competencia ofensiva, sin embargo, es muy fuerte y hoy parece correr desde atrás.
Julián Álvarez: es una de las piezas fundamentales del ataque argentino. El delantero de Atlético de Madrid se consolidó como un futbolista indispensable gracias a su movilidad, presión constante y capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos. Además de su aporte goleador, su sacrificio táctico lo convirtió en uno de los jugadores más valorados por Scaloni.
Mateo Pellegrino: es una de las grandes sorpresas dentro de la prelista. El delantero del Parma viene mostrando un crecimiento sostenido en el fútbol europeo y aparece como una apuesta a futuro para la Selección. Su potencia física y capacidad para jugar dentro del área despertaron el interés del cuerpo técnico, aunque hoy parece tener pocas chances de meterse en la lista definitiva.