Entre históricos y jóvenes promesas: los mediocampistas que sueñan con el Mundial

Máximo Perrone: es una de las apariciones que más creció en consideración durante el último tiempo. El volante surgido de Vélez logró consolidarse en Como 1907, donde se transformó en una pieza importante dentro del esquema de Cesc Fàbregas. Esta temporada disputó 34 partidos, convirtió tres goles y repartió cuatro asistencias en la Serie A. Su capacidad para manejar los tiempos del medio campo y su claridad en la salida lo posicionan como una alternativa muy interesante para Scaloni.