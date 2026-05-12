Entre históricos y jóvenes promesas: los mediocampistas que sueñan con el Mundial
Desde los históricos campeones del mundo hasta las nuevas apariciones surgidas en Europa y el fútbol argentino: el presente de los volantes que pelean por un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni rumbo a la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni analiza a mediocampistas históricos y jóvenes promesas para definir la lista de la Selección Argentina rumbo al próximo Mundial, evaluando su desempeño actual en clubes.
- Jugadores consolidados como De Paul y Paredes conviven con figuras emergentes como Máximo Perrone y Alan Varela, quienes ganan terreno tras destacadas actuaciones en ligas europeas.
- La renovación generacional y la alta competencia interna obligarán al cuerpo técnico a tomar decisiones difíciles para equilibrar experiencia y frescura en el mediocampo nacional.
Máximo Perrone: es una de las apariciones que más creció en consideración durante el último tiempo. El volante surgido de Vélez logró consolidarse en Como 1907, donde se transformó en una pieza importante dentro del esquema de Cesc Fàbregas. Esta temporada disputó 34 partidos, convirtió tres goles y repartió cuatro asistencias en la Serie A. Su capacidad para manejar los tiempos del medio campo y su claridad en la salida lo posicionan como una alternativa muy interesante para Scaloni.
Leandro Paredes: es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del ciclo Scaloni y continúa siendo una pieza importante para el funcionamiento del mediocampo argentino. El campeón del mundo en Qatar 2022 mantuvo continuidad en Roma y renovó su vínculo hasta 2026, aunque en los últimos mercados volvió a estar vinculado con un posible regreso a Boca. Su capacidad para administrar la pelota y ordenar al equipo siguen siendo aspectos fundamentales dentro de la Selección.
Guido Rodríguez: reapareció en la consideración de Scaloni gracias a sus buenos rendimientos en Valencia. Tras un paso irregular por el fútbol inglés, el mediocampista recuperó continuidad y volvió a mostrar el nivel que lo convirtió en una pieza importante de la Selección campeona del mundo. Su experiencia y capacidad de recuperación aparecen como sus principales fortalezas. Hoy pelea por meterse entre los convocados definitivos.
Aníbal Moreno: había mostrado un buen nivel en Brasil. Su intensidad para recuperar pelotas, sumada a su despliegue físico, lo convierten en una variante muy valorada para el mediocampo argentino. Además, su capacidad para jugar como volante central o interior le permite ofrecer distintas soluciones tácticas. Sin embargo, en River todavía no puede mostrar ese nivel que lo llevó a la Selección.
Milton Delgado: es una de las grandes apuestas jóvenes dentro de la prelista. El volante surgido de Boca comenzó a ganar protagonismo durante el último tiempo gracias a su personalidad y su capacidad para manejar la pelota en el mediocampo. Aun así, corre desde atrás en la pelea por un lugar en la nómina definitiva debido a la fuerte competencia que existe en esa zona del campo.
Alan Varela: continúa consolidándose en el fútbol europeo y hoy es una pieza importante en Porto. Desde su salida de Boca mostró una evolución constante, especialmente en la lectura táctica y en la distribución de juego. Su perfil como volante central posicional lo convierte en una alternativa interesante para el recambio del mediocampo argentino.
Ezequiel Fernández: mantiene una progresión sostenida desde su irrupción en Boca y hoy suma experiencia en el fútbol europeo con Bayer Leverkusen. Su dinámica, capacidad de presión y despliegue físico lo posicionan como uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección dentro de la Selección. Sin embargo, todavía parece correr algunos escalones por detrás de los nombres consolidados.
Rodrigo De Paul: continúa siendo uno de los líderes futbolísticos y emocionales de la “Scaloneta”. El mediocampista, actualmente en Inter Miami, se consolidó como una pieza indispensable dentro del esquema argentino gracias a su intensidad, despliegue y conexión con Lionel Messi. Su lugar en el equipo titular parece completamente asegurado.
Exequiel Palacios: logró recuperar continuidad y volvió a mostrar un gran nivel en Bayer Leverkusen. El ex River aparece como una opción muy confiable para el mediocampo debido a su capacidad para asociarse, recuperar y romper líneas con pases verticales. Las lesiones le quitaron protagonismo en algunos momentos del ciclo, aunque sigue siendo muy considerado por Scaloni.
Enzo Fernández: ya se consolidó como una de las piezas más importantes de la Selección. Tras ser una de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022, mantuvo un nivel muy alto en Chelsea y se transformó en el eje del mediocampo argentino. Su capacidad para conducir, asistir y manejar los tiempos del partido lo convierten en un futbolista indispensable.
Alexis Mac Allister: atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Liverpool. El mediocampista campeón del mundo se destacó por su inteligencia táctica, su capacidad para llegar al área rival y su versatilidad para ocupar distintas posiciones en el mediocampo. Hoy aparece como uno de los futbolistas más regulares y confiables de la Selección.
Giovani Lo Celso: cuando las lesiones le dieron continuidad, volvió a demostrar por qué es uno de los mediocampistas favoritos de Scaloni. En Real Betis recuperó protagonismo y mostró nuevamente su capacidad para generar juego entre líneas. Su talento y conexión futbolística con Messi siguen siendo aspectos muy valorados dentro del plantel, aunque su lugar tampoco está asegurado.
Nicolás Domínguez: se consolidó como una pieza importante en Nottingham Forest y continúa apareciendo como una alternativa confiable para el mediocampo argentino. Su despliegue físico, intensidad y capacidad para ocupar distintos roles tácticos le permiten mantenerse dentro de la consideración de Scaloni.
Emiliano Buendía: volvió a aparecer en el radar de la Selección gracias a su buen rendimiento en Aston Villa. Su desequilibrio, visión de juego y capacidad para moverse detrás de los delanteros le ofrecen a Scaloni una variante diferente en ataque. Sin embargo, la competencia ofensiva dentro de la lista es muy alta y su lugar no parece asegurado.
Valentín Barco: continúa creciendo en Europa y hoy suma experiencia en Racing de Estrasburgo. El ex Boca se caracteriza por su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como lateral, volante o extremo por la izquierda. Su desequilibrio y personalidad lo convierten en una apuesta interesante a futuro, aunque todavía pelea por un lugar en el Mundial.