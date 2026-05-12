¿El reemplazo de la freidora de aire?: el horno inteligente que domina la cocina y es tendencia

La freidora de aire alcanzó una enorme popularidad en el último tiempo debido a su practicidad y al bajo uso de aceite en las preparaciones. No obstante, una nueva tendencia cobra fuerza en el mercado y pone en riesgo su liderazgo: los hornos inteligentes de mesada. Estos equipos ofrecen una propuesta integral al combinar múltiples funciones en un solo dispositivo, lo cual optimiza el espacio y el tiempo dentro de la cocina.