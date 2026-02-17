¿Qué freidora de aire comprar? Ranking de los cinco mejores modelos

Si buscas unirte a la tendencia de las freidoras de aire, notarás que los electrodomésticos clásicos mantienen su lugar privilegiado en la cocina. El panorama culinario actual exige reservar espacio para nuevos ingenios que simplifican las tareas diarias, incluso cuando la mesada parece no admitir un objeto más.
Desde las batidoras de vaso hasta las envasadoras al vacío para experimentar con nuevas técnicas de conservación, estos dispositivos ahora definen nuestra rutina diaria. Muchos usuarios incluso deciden adquirir un ahumador de alimentos con el objetivo de aportar ese distintivo toque aromático a sus platos favoritos. De esta manera, integran tecnología y sabor en cada receta preparada.
Las 5 mejores freidoras de aire según la revista Elle
1.Cosori Freidora sin Aceite 5.5 L
Este modelo destaca por su tecnología de circulación de aire de 360º y una potencia de 1700 W que reduce drásticamente los tiempos de espera. Su cesta cuadrada antiadherente optimiza el espacio frente a los diseños circulares, permitiendo cocinar recetas variadas para toda la familia con una limpieza apta para lavavajillas.
2. MasterPro Air Fryer XXL
Con una capacidad de 6 litros y 1800 W, esta freidora es ideal para quienes buscan resultados extra crujientes utilizando un 90% menos de grasa. Incluye ocho programas preconfigurados y una intuitiva pantalla LED, destacando además por su construcción robusta en aluminio que garantiza durabilidad en la encimera.
3. Moulinex Easy Fry and Grill XXL 6.5
Se posiciona como una opción versátil "2 en 1" al combinar la fritura por aire con una rejilla de grill para obtener acabados dorados y sellados perfectos. A pesar de su gran capacidad de 6,5 litros, mantiene un diseño compacto y seguro gracias a su mango de tacto frío, ideal para un uso familiar intensivo.
4. Philips Airfryer 5000 Series XXL
Es una de las máquinas más rápidas y eficientes del mercado, diseñada específicamente para familias numerosas gracias a su generoso cesto de 7,2 litros. Incorpora conectividad Wifi para controlar el cocinado desde el smartphone y ofrece una pantalla táctil con ocho ajustes que facilitan la preparación de cualquier alimento.
5. Freidora sin aceite 6.5 L (Horno de convección)
Este dispositivo funciona como un centro de cocina multifuncional que integra las capacidades de una parrilla, deshidratador y horno para pizzas. Su tecnología de flujo de calor rápido y accesorios como la cesta giratoria permiten cocinar varios platos simultáneamente, siendo una herramienta clave para el batch cooking.