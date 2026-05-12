¿Cómo llegan los arqueros argentinos preseleccionados para el Mundial 2026?
Ayer, Lionel Scaloni presentó la lista de 55 futbolistas preseleccionados para la Copa del Mundo y sorprendió con algunos nombres. Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli tendrían su lugar asegurado, aunque el tercer arquero no estaría definido.
Resumen para apurados
- Scaloni presentó ayer la lista de 55 preseleccionados para el Mundial 2026, confirmando a 'Dibu' Martínez y Rulli como los pilares indiscutidos en el arco de la Selección.
- Martínez brilla en el Aston Villa y Rulli se afianza en Marsella. La pelea por el tercer cupo se centra en Musso y Benítez, ante la irrupción de figuras locales como Beltrán.
- La competencia interna busca asegurar la solidez defensiva para 2026. La inclusión de jóvenes talentos marca el inicio del recambio generacional tras el ciclo de Franco Armani.
Emiliano Martínez: es uno de los grandes referentes de la Selección. Estuvo presente en todas las conquistas del ciclo de Lionel Scaloni y, desde 2021, se consolidó como dueño indiscutido del arco "albiceleste". Llega al Mundial en un gran presente con Aston Villa, donde volvió a ser determinante para que el equipo alcance la final de la Europa League. Su presencia en la lista definitiva parece intocable.
Gerónimo Rulli: atraviesa un buen momento en Europa. Es titular en Olympique de Marseille y registra números sólidos: en esta temporada disputó 28 partidos, recibió 33 goles y mantuvo el arco en cero en ocho ocasiones por la Ligue 1. Además, formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. A priori, aparece como la principal alternativa ante una eventual ausencia del “Dibu”. Su lugar también parece estar asegurado.
Juan Musso: tuvo una temporada muy positiva en Atlético de Madrid. Tras la lesión de Jan Oblak, Diego Simeone le dio continuidad y respondió con actuaciones destacadas. La más recordada fue ante Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League, cuando fue clave para sostener al “Colchonero”. También fue titular en el último amistoso de la Selección frente a Zambia, en La Bombonera. Sin embargo, todavía no tendría asegurado su lugar y pelearía con Walter Benítez por el último cupo entre los arqueros.
Walter Benítez: apareció como una alternativa en el arco durante 2023 y, al año siguiente, debutó en un amistoso frente a Costa Rica. Sus buenos rendimientos en PSV Eindhoven hicieron que ingresara en el radar de Scaloni. Sin embargo, perdió protagonismo desde su llegada a Crystal Palace. Aun así, continúa siendo una opción fuerte para meterse en la lista definitiva.
Facundo Cambeses: el arquero de Racing Club es uno de los puntos altos del fútbol argentino. Durante la temporada pasada mostró un gran nivel en la Copa Libertadores, actuaciones que le permitieron ser convocado por Scaloni en octubre de 2025. Luego debutó frente a Puerto Rico en un amistoso. De todos modos, sus chances de ingresar en la lista final parecen reducidas por la presencia de arqueros con mayor recorrido en la Selección.
Santiago Beltrán: es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en este año. Tras la lesión de Franco Armani, el joven de 21 años irrumpió con actuaciones destacadas tanto en la Copa Sudamericana como en el Torneo Apertura. La más recordada fueron sus atajadas en la tanda de penales frente a San Lorenzo. Aunque su irrupción sorprendió a todos, hoy aparece un escalón por debajo de Musso y Benítez en la pelea por un lugar en la nómina definitiva.