¿Cómo llegan los arqueros argentinos preseleccionados para el Mundial 2026?

Juan Musso: tuvo una temporada muy positiva en Atlético de Madrid. Tras la lesión de Jan Oblak, Diego Simeone le dio continuidad y respondió con actuaciones destacadas. La más recordada fue ante Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League, cuando fue clave para sostener al “Colchonero”. También fue titular en el último amistoso de la Selección frente a Zambia, en La Bombonera. Sin embargo, todavía no tendría asegurado su lugar y pelearía con Walter Benítez por el último cupo entre los arqueros.