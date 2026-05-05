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¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran los forenses que le hicieron la autopsia a Diego Armando Maradona

La audiencia será clave para la acusación, con detalles sobre el estado del cuerpo y la atención médica.

¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran los forenses que le hicieron la autopsia a Diego Armando Maradona
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Forenses declaran este martes en el juicio por la muerte de Maradona para determinar si agonizó 12 horas y si existió falta de atención médica adecuada antes de su fallecimiento.
  • Los peritos Casinelli y Corasaniti analizarán el peso del corazón y signos cadavéricos que sugieren una muerte temprana, contradiciendo los reportes iniciales de la defensa.
  • Estas declaraciones resultan cruciales para definir la responsabilidad legal de los imputados y esclarecer si una intervención médica a tiempo habría salvado la vida del astro.
Resumen generado con IA

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes una audiencia clave con la declaración de los forenses que realizaron la autopsia, quienes expondrán ante el tribunal detalles determinantes sobre el estado del cuerpo y los signos que podrían indicar una agonía prolongada.

Según lo previsto, los especialistas presentarán imágenes y conclusiones del estudio forense, en el que ya se habían detectado indicios de acumulación de líquidos en distintos órganos y señales compatibles con una falta de atención médica adecuada en las horas previas al fallecimiento.

Entre los testigos estarán Carlos Casinelli y Federico Corasaniti, responsables del informe, quienes explicarán aspectos técnicos del análisis, como el peso del corazón y la presencia de coágulos, elementos que, según anticiparon, podrían evidenciar que Maradona atravesó un proceso de agonía antes de morir.

Otro de los puntos centrales será la determinación de la hora de muerte, un aspecto que no puede establecerse con exactitud pero que, a partir de signos como la rigidez corporal, la temperatura y las manchas cadavéricas, permitiría ubicar el fallecimiento varias horas antes del momento en que fue hallado.

La hora de la muerte, en foco

“Todo eso nos aumentó el rango de la muerte y nos da que pudo haber sido desde las 9 de la mañana y hasta la 12 del mediodía”, habían explicado los peritos en instancias previas, mientras que el imputado Leopoldo Luque cuestionó esos resultados y podría volver a declarar en el juicio.

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