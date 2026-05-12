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Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto dinero se paga por beneficiario?

Cada jurisdicción debe informar al Gobierno nacional la cuota mínima establecida por provincia. En base a eso, se calculará cuánto corresponde a cada estudiante como parte del Voucher educativo.

En los próximos días se debería conocer quiénes fueron aceptados en el programa Vouchers educativos. En los próximos días se debería conocer quiénes fueron aceptados en el programa Vouchers educativos. Foto: Orlando Pelichotti
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional anunciará los beneficiarios de los Vouchers Educativos 2026 para familias con hijos en colegios privados con ingresos menores a siete salarios mínimos.
  • ANSES acreditará el 50% del valor de la cuota de jornada simple de cada provincia. El programa, ya cerrado para inscripción, asiste a familias ante los costos de educación privada.
  • Los montos fluctuarán según la jurisdicción, buscando garantizar la continuidad escolar. El impacto real dependerá de las actualizaciones de cuotas que informen las provincias.
Resumen generado con IA

El programa Vouchers educativos acaba de finalizar con su ciclo de inscripción. De ahora en adelante, solo resta saber si los solicitantes fueron adjudicados o no para recibir el monto mensual por cuotas de educación. El programa está destinado a ayudar a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones de gestión privada a finalizar los estudios. Por eso es importante conocer cuánto recibirá cada familia.

Vouchers Educativos 2026: cuándo se conocerán los resultados y cómo consultar si fue aprobado

Vouchers Educativos 2026: cuándo se conocerán los resultados y cómo consultar si fue aprobado

Los depósitos que se realizarán mes a mes no tienen un monto fijo en todo el país, sino que dependen del valor de la cuota de jornada simple establecido en cada provincia. Para recibir el beneficio, las familias debían acreditar ingresos mensuales menores a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; lo que a mayo de 2026 representa un total de $2.541.000. Quienes tengan ingresos menores, podrán considerarse aptos para el programa.

¿Cuánto paga el Gobierno con el programa Vouchers educativos?

El Gobierno nacional transferirá, por alumno registrado, el valor correspondiente al 50% de la cuota de jornada simple de cada jurisdicción. Por este motivo, se espera que las ayudas tengan números fluctuantes entre las provincias. En caso de que las jurisdicciones no hubieren informado el monto establecido, la cuota se calculará según estimaciones de la Secretaría de Educación.

Según el sitio Chequeado, la prestación en 2024 alcanzó una cuota que promedió los $10.648. Sin embargo, en consulta al Ministerio de Capital Humano –del cual depende el programa–, autoridades declararon no tener información sobre la cuota promedio de 2025, ni tener información para brindar respecto a lo que se espera que se deposite en 2026.

Pago de Vouchers educativos 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga la prestación a los beneficiarios del programa. Se determina quién cobra la prestación según los siguientes criterios:

  • Si el estudiante tiene un solo responsable parental registrado en Anses, este será el titular
  • Si hay dos responsables registrados en Anses, se sigue este orden:

2 La madre, cuando las personas que ejercen la responsabilidad parental viven juntos y tienen un medio de pago registrado. Si solo uno de ellos tiene un medio de pago registrado, será quien reciba el depósito.

Si el estudiante está bajo guarda o tutela:

  • Es titular quien esté a cargo del alumno, sin importar que tenga o no tenga medio de pago. Anses informará para que ingrese una CBU mediante Mi Anses.
  • Es titular la persona que está a cargo de la guarda cuando se registren dos tutores.
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