Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto dinero se paga por beneficiario?

Los depósitos que se realizarán mes a mes no tienen un monto fijo en todo el país, sino que dependen del valor de la cuota de jornada simple establecido en cada provincia. Para recibir el beneficio, las familias debían acreditar ingresos mensuales menores a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; lo que a mayo de 2026 representa un total de $2.541.000. Quienes tengan ingresos menores, podrán considerarse aptos para el programa.