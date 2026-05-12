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Vouchers Educativos 2026: cuándo se conocerán los resultados y cómo consultar si fue aprobado

Las postulaciones se encuentran en un proceso de validación. Una vez terminada la etapa se procede al acto administrativo de pago por parte de Anses.

Cuándo comienza el pago de los Vouchers Educativos. Cuándo comienza el pago de los Vouchers Educativos. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Capital Humano procesa las solicitudes de Vouchers Educativos 2026 para alumnos de colegios privados en Argentina, tras cerrar la inscripción para asistir a familias vulnerables.
  • El programa exige alumnos menores de 18 años e ingresos familiares bajo siete salarios mínimos. Actualmente, el sistema valida la regularidad escolar y la situación socioeconómica.
  • ANSES acreditará el beneficio hasta diciembre una vez aprobada la solicitud. La medida busca mitigar el impacto inflacionario y garantizar la permanencia en el sistema educativo.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Capital Humano relanzó su programa de “Vouchers Educativos”, una asistencia económica dedicada a estudiantes que acuden a establecimientos privados con el 75% de aporte estatal. Para ser aprobado en el sistema, los alumnos deben ser menores a 18 años y no superar los siete salarios mínimos vitales y móviles en el haber familiar. Una vez presentada la solicitud en Mi Argentina, los posibles beneficiarios deben esperar un lapso para recibir la ayuda.

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El 30 de abril finalizó el período de inscripción a la iniciativa de ayuda económica de la Secretaría de Educación. Así se inicia un plazo de validación que se informa a los interesados en la propia página. En el apartado de estado de la petición, los candidatos aún no aprobados podrán ver el aviso: “Tu postulación está siendo evaluada”. Por este tiempo, los responsables están chequeando el cumplimiento de los requisitos del plan, principalmente el nivel de ingresos máximo aceptado para entrar.

¿Hasta cuándo es el plazo de evaluación?

En el proceso de análisis, desde el Ministerio de Capital Humano se procede a la verificación del cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Programa, que se conforman en tres componentes: la validación de la condición de alumno regular, el examen socioeconómico del ingreso familiar y la constancia en el pago de las cuotas escolares.

Las fechas de pago de la prestación aún no fueron publicadas. Estas se establecen mes a mes pero el lapso de evaluación aún se está realizando. Una vez que los datos sean verificados, la Administración de la Seguridad Social (Anses) efectuará los correspondientes depósitos. El resultado del registro será publicado en la plataforma oficial. De acuerdo con la reglamentación, cada aspirante deberá hacer el seguimiento personal y consulta acerca del resultado de la anotación a través de dicha web.

Cronograma de pagos y titularidad

Una vez que el estado de la solicitud cambie a "Aprobado", Anses informará la fecha de liquidación. En caso de que el tutor no cuente con un medio de pago registrado, el organismo notificará la situación para que se proceda a cargar una cuenta bancaria mediante la aplicación Mi ANSES y así poder hacer efectivo el cobro.

La prestación se extenderá para el solicitante, en principio, hasta el mes de diciembre, siempre que se mantengan los requisitos de regularidad. Un punto clave para los beneficiarios es la titularidad de la percepción. Según la normativa vigente, el pago se acreditará a través del CBU o CVU informado al momento de la inscripción. En los casos donde existan ambos responsables parentales registrados, el orden de prioridad para la acreditación será para quien conviva con el estudiante. Si ambos son convivientes y poseen medios de pago, la prioridad de titularidad recaerá sobre la madre.

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