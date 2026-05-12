Vouchers Educativos 2026: cuándo se conocerán los resultados y cómo consultar si fue aprobado

La prestación se extenderá para el solicitante, en principio, hasta el mes de diciembre, siempre que se mantengan los requisitos de regularidad. Un punto clave para los beneficiarios es la titularidad de la percepción. Según la normativa vigente, el pago se acreditará a través del CBU o CVU informado al momento de la inscripción. En los casos donde existan ambos responsables parentales registrados, el orden de prioridad para la acreditación será para quien conviva con el estudiante. Si ambos son convivientes y poseen medios de pago, la prioridad de titularidad recaerá sobre la madre.