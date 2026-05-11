La agenda de Trump: una visita a Pekín y planes para “presionar” a China

El comercio, los aranceles y la carrera por la inteligencia artificial figurarán en la agenda de la visita, que tendrá lugar de miércoles a viernes. También hay expectativa de que Trump y Xi discutan sobre Taiwán. “Esta será una visita de un considerable significado simbólico”, dijo Anna Kelly, vicesecretaria de Prensa de la Casa Blanca. “Pero, por supuesto, el presidente Trump no viaja solo por el simbolismo. El pueblo estadounidense puede esperar que el presidente siga cerrando buenos acuerdos”, agregó.