Karate: es tucumano, tiene 16 años, es una promesa argentina y ganó el oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Pero lejos de verlo como un obstáculo, lo asume como una evolución lógica. “Me siento cómodo, siento que estoy a nivel de cualquiera y que le puedo ganar a cualquiera”, afirmó. No es una frase lanzada al aire. Es el reflejo de un proceso en el que, según él mismo marca, lo físico fue uno de los puntos donde más creció en el último tiempo. “Trabajé mucho la fuerza, la potencia y la velocidad. Y eso se nota”, explicó.