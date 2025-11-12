Emmanuel Macron volvió a rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur: "Es un no rotundo"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, buscó este miércoles calmar las tensiones con el sector agrícola de su país al asegurar que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur recibirá “un no rotundo de Francia”.
El mandatario transmitió este mensaje durante una reunión con un grupo de agricultores en la ciudad de Toulouse, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.
Genevard explicó que, sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, “Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo con los países del Mercosur, ya que este borrador no protege los intereses de nuestros agricultores”.
La ministra, que también participó del encuentro con los productores rurales, subrayó: “No podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores pueden aceptar que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores”.
Asimismo, insistió en que Francia se mantendrá “sumamente firme”, en particular con las denominadas cláusulas espejo, que buscan garantizar la igualdad de condiciones en materia ambiental y sanitaria entre los productos locales y los importados, consignó Clarín.
La reunión se produjo en medio de un clima de tensión creciente, después de que unos 300 agricultores se movilizaran con tractores hacia Toulouse, donde Macron encabezaba un debate sobre redes sociales y democracia.
El sector agrícola reaccionó con malestar a unas recientes declaraciones del presidente que dejaban entrever cierta apertura hacia el acuerdo con el Mercosur.