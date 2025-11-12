Secciones
Mundo

Emmanuel Macron volvió a rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur: "Es un no rotundo"

El mandatario transmitió este mensaje durante una reunión con un grupo de agricultores en la ciudad de Toulouse.

Emmanuel Macron. Emmanuel Macron.
Hace 1 Hs

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, buscó este miércoles calmar las tensiones con el sector agrícola de su país al asegurar que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur recibirá “un no rotundo de Francia”.

El mandatario transmitió este mensaje durante una reunión con un grupo de agricultores en la ciudad de Toulouse, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

Genevard explicó que, sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, “Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo con los países del Mercosur, ya que este borrador no protege los intereses de nuestros agricultores”.

Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

La ministra, que también participó del encuentro con los productores rurales, subrayó: “No podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores pueden aceptar que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores”.

Asimismo, insistió en que Francia se mantendrá “sumamente firme”, en particular con las denominadas cláusulas espejo, que buscan garantizar la igualdad de condiciones en materia ambiental y sanitaria entre los productos locales y los importados, consignó Clarín. 

El Gobierno argentino comprará submarinos y buques a Francia para patrullar las costas

El Gobierno argentino comprará submarinos y buques a Francia para patrullar las costas

La reunión se produjo en medio de un clima de tensión creciente, después de que unos 300 agricultores se movilizaran con tractores hacia Toulouse, donde Macron encabezaba un debate sobre redes sociales y democracia.

El sector agrícola reaccionó con malestar a unas recientes declaraciones del presidente que dejaban entrever cierta apertura hacia el acuerdo con el Mercosur.

Temas TucumánFranciaEmmanuel Macron
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
4

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
5

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
6

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Más Noticias
Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

España: el Gobierno aprueba bajar la ratio en las aulas y reduce la carga lectiva de los profesores

España: el Gobierno aprueba bajar la ratio en las aulas y reduce la carga lectiva de los profesores

Comentarios