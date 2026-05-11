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Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 26/2025 y elimina un sistema vigente desde 2004

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional oficializó la Decisión 26/2025 para desvincular los sueldos de empleados contratados de los de planta permanente, buscando optimizar la gestión administrativa.
  • La medida deroga un sistema vigente desde 2004 que garantizaba salarios iguales según categoría y horas. Se enmarca en la reforma del Estado impulsada por la gestión de Milei.
  • La falta de un mecanismo de reemplazo genera incertidumbre sobre futuras escalas y criterios de pago. Se prevé una mayor flexibilidad y cambios profundos en la contratación pública.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional avanzó con una modificación clave en el régimen de empleo público que cambia la forma en la que se determinan los salarios de los empleados estatales contratados. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 26/2025 y elimina un sistema vigente desde 2004 que equiparaba los sueldos del personal contratado con los de planta permanente.

La decisión forma parte de una revisión integral de las políticas de contratación en la Administración Pública Nacional impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Qué cambió en los salarios de los empleados públicos

La nueva normativa derogó la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía los mecanismos específicos para calcular la remuneración mensual y el adicional por grado del personal contratado por el Estado.

Hasta ahora, los trabajadores contratados debían cobrar salarios equivalentes a los niveles del personal de planta permanente, en función de la categoría, las tareas realizadas y la carga horaria acordada.

Con la eliminación de esa normativa, el Gobierno dejó sin efecto los procedimientos estandarizados para fijar salarios en contratos estatales.

Por qué el Gobierno eliminó la equiparación salarial

Según argumentó la administración nacional, la medida busca “optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión” dentro de los organismos públicos.

La decisión se enmarca en una reevaluación más amplia del empleo público y de los mecanismos de contratación estatal.

Desde el Ejecutivo sostienen que la revisión apunta a modernizar la gestión administrativa y flexibilizar criterios que regían desde hace más de dos décadas.

Qué establecía la normativa derogada de 2004

La Decisión Administrativa N° 3/2004 tenía como base la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto 1421/02.

Entre sus principales puntos, la normativa establecía:

Remuneración equivalente a planta permanente

El personal contratado debía percibir un salario equivalente al nivel o categoría correspondiente dentro del régimen escalafonario de los empleados de planta permanente.

Ese monto se ajustaba proporcionalmente según la cantidad de horas pactadas en el contrato.

Adicional por grado

También contemplaba un adicional salarial vinculado con:

Experiencia laboral acumulada

Capacitación

Especialización

Funciones desempeñadas

La equiparación variaba según el escalafón correspondiente y distinguía entre trabajadores alcanzados por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) y otros regímenes.

Control y acreditación de antecedentes

La normativa exigía la presentación de un currículum vitae con carácter de declaración jurada.

Además, las áreas de Recursos Humanos y las Unidades de Auditoría Interna debían supervisar el cumplimiento de esas condiciones y verificar la documentación presentada.

Qué puede pasar ahora con los contratos estatales

Uno de los puntos que más incertidumbre genera es que la nueva decisión oficial derogó el régimen anterior, pero no estableció un mecanismo de reemplazo para definir cómo se calcularán los salarios de los contratados.

Esto abre interrogantes sobre:

Cómo se fijarán las futuras remuneraciones

Qué criterios utilizará cada organismo

Si habrá nuevas escalas salariales

Cómo impactará la medida en los contratos vigentes

La decisión se suma a otros cambios recientes impulsados por el Gobierno nacional en materia de empleo público, ajuste estatal y reorganización administrativa.

Empleo público: el Gobierno avanza con reformas en el Estado

La modificación forma parte del proceso de transformación estatal impulsado por la administración de Javier Milei, que busca reducir estructuras burocráticas, revisar contratos y avanzar con nuevas políticas de gestión pública.

En ese contexto, el Ejecutivo ya aplicó medidas vinculadas con retiros voluntarios, reducción de organismos y cambios en las condiciones de contratación dentro del Estado nacional.

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