Vouchers Educativos 2026: cuántas cuotas impagas pueden hacer que pierdas el beneficio

Cuántas cuotas se pueden adeudar para mantener el Voucher Educativo

En el reglamento general publicado por el Ministerio de Capital Humano se detalla en el Capítulo V cuáles son los criterios de evaluación y validación de la información académica del estudiante solicitante. En el artículo 14 se especifica que será deber de la institución educativa informar la nómina de adjudicados que adeuden cuotas. Los plazos son dispuestos tanto por el Programa como por las Direcciones Jurisdiccionales de Gestión Privadas.La disposición indica que las cuotas posibles de adeudar son dos. En esos casos se suspende el cobro del beneficio hasta regularizar la situación. Una vez saldados los montos pendientes, es posible cobrar de manera retroactiva la prestación. Sin embargo, en caso de acumularse tres cuotas impagas, el Voucher Educativo queda caducado, según la norma vigente en este 2026.