Vouchers Educativos 2026: ¿hasta cuándo tenés tiempo de inscribirse?

Resumen para apurados
- Capital Humano abrió hasta el 30 de abril la inscripción para los Vouchers Educativos 2026, destinados a familias con hijos en escuelas privadas que reciben aporte estatal del 75%.
- El programa exige ingresos familiares menores a siete salarios mínimos y regularidad escolar. El trámite es online y requiere datos actualizados en la base de datos de ANSES.
- Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis en la educación privada subvencionada, asegurando la permanencia de los alumnos mediante una asistencia financiera directa.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación mantiene abierta la inscripción para el Programa de Asistencia Vouchers Educativos 2026, una herramienta destinada a acompañar económicamente a familias con hijos en edad escolar.
Se trata de una asistencia económica temporal dirigida a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas de gestión privada que cuentan con al menos un 75% de aporte estatal.
El objetivo principal del programa, que tiene como fecha límite de inscripción el 30 de abril, es garantizar la continuidad educativa de niños y adolescentes en los niveles inicial, primario y secundario, en un contexto económico que presenta dificultades para afrontar el pago de cuotas escolares.
Requisitos y documentación clave: ¿quiénes pueden solicitar el beneficio?
El programa está dirigido a adultos responsables (padres, madres o tutores) de estudiantes de hasta 18 años inclusive que asistan a escuelas alcanzadas por la iniciativa.
Para calificar, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años.
- Contar con DNI vigente.
- No superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar.
- Que el estudiante sea alumno regular de una institución con al menos 75 % de aporte estatal.
- DNI y CUIL de los menores a cargo.
- Nombre y dirección de la institución educativa.
- CBU actualizado en Mi Anses
- Usuario activo en la plataforma Mi Argentina.
Paso a paso: cómo inscribirse a los Vouchers Educativos de forma online
El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales. Solo un adulto puede inscribirse por estudiante, y en caso de que el CUIL del menor ya haya sido utilizado, nuevas solicitudes serán rechazadas.
Es importante destacar que los datos pueden corregirse únicamente antes de finalizar el formulario. Asimismo, los datos personales y del grupo familiar deben estar actualizados en la base de Anses, ya que cualquier inconsistencia puede afectar la aprobación del beneficio.
Cuále son las condiciones para mantener el beneficio
Una vez otorgado, el voucher educativo está sujeto a ciertas condiciones:
- El estudiante debe mantener la regularidad escolar, validada mensualmente por la institución.
- Si se registran 2 cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda.
- Si se acumulan 3 cuotas impagas, el beneficio se cancela de forma definitiva.
Si el solicitante considera que hubo un error, especialmente por cuestiones académicas, podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.
El pago del beneficio se define automáticamente según los datos registrados en Anses:
- Si hay un solo responsable parental, esa persona lo percibe.
- Si hay dos, cobra quien conviva con el estudiante.
- Si ambos conviven, se prioriza a la madre, salvo excepciones vinculadas al medio de pago.