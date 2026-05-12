¿Hasta qué edad conviene manejar? “La mayoría se percibe apto”

Unos pasos más atrás, Luis Alberto Salvador, de 72, revisa sus papeles. “Siempre pregunto los requisitos antes de venir. Hace 50 años que manejo, mi padre me enseñó”, explica. Usa lentes y se somete a controles oftalmológicos frecuentes. “Los sentidos tienen que estar perfectos. Manejo muy poco porque como vivo en el centro elijo caminar. Yo creo que voy a dejar cuando empiece a tener inseguridades. Sé que ya estoy llegando al límite, pero todavía me gusta y a veces lo necesito para ver a mi hijo y a mi nieto”. Historias como estas se repiten cada mañana y ayudan a entender una realidad que crece.