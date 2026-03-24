Licencia de Conducir Digital: ¿qué hago si no tengo batería o señal en el celular?

Uno de los beneficios más grandes que nos dejó el período histórico en el que vivimos es la posibilidad de digitalizar la realidad por completo. Así, podemos dejar en casa documentos de semejante importancia como la licencia de conducir y salir sin preocupaciones ya que con pocos clicks en nuestro celular podemos acceder a todo nuestro archivo legal. Pero ¿es así de sencillo? Aquí pueden presentarse algunos grises cuando nuestro teléfono decide no funcionar.
Aunque muchas veces podemos fiarnos de que nuestro celular no salvará de situaciones tensionantes, lo cierto es que puede sumarnos otros inconvenientes. La Licencia de Conducir Digital de la que podemos disponer en la aplicación Mi Argentina puede planteranos algunas zonas grises cuando nos quedamos sin batería en el teléfono o hay problemas de conexión en el lugar en el que estamos.
Cuál es la validez de la Licencia de Conducir Digital
La nueva Ley Nacional de Tránsito detallada en el decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece en su artículo 37 – Exhibición de documentos, que los únicos documentos exigibles son:
- Licencia de conducir
- Constancia de identificación del vehículo
- Constancia de Revisión Técnica Obligatoria
También especifica que estos documentos podrán ser exhibidos en formato digital o físico. Mientras que, el gobierno estableció que la Licencia Nacional de Conducir (LNC) pase de ser en formato físico único como válido y el formato digital como complementario, a que ahora el formato digital sea el válido con el formato físico optativo.
¿Qué hago si no tengo señal?
Lo que el gobierno implementará en la LNC digital es que los conductores puedan descargar el documento, el cual tiene un Código QR con validez de 24hs, detallan desde Infobae. Así, ante la necesidad de exhibir la licencia, se podrá cumplir con esta exigencia sin señal de telefonía celular.
También se puede hacer una captura de pantalla de la LNC digital antes de salir de viaje a zonas en las que podría haber poca cobertura de telefonía celular, pero en cualquier caso, como la vigencia del QR es de 24 horas, necesariamente habrá que repetir la operación cuando cambie ese código.
El QR tiene la finalidad de evitar la falsificación digital del documento, ya que las autoridades, al escanearlo tendrán certeza de su validez inmediatamente.
¿Qué pasa si no tengo batería?
Esa es una obligación de los conductores. Del mismo modo que tener un teléfono celular pasa a ser una necesidad ineludible para poder conducir un vehículo en la vía pública.
“Quedarse sin batería pasará a ser equivalente a olvidarse la licencia en casa. La Ley Nacional de Tránsito dice que es un documento obligatorio”, explicaron fuentes del gobierno al ser consultadas al respecto.