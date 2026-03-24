Licencia de Conducir Digital: ¿qué hago si no tengo batería o señal en el celular?

Uno de los beneficios más grandes que nos dejó el período histórico en el que vivimos es la posibilidad de digitalizar la realidad por completo. Así, podemos dejar en casa documentos de semejante importancia como la licencia de conducir y salir sin preocupaciones ya que con pocos clicks en nuestro celular podemos acceder a todo nuestro archivo legal. Pero ¿es así de sencillo? Aquí pueden presentarse algunos grises cuando nuestro teléfono decide no funcionar.