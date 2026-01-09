La demanda del carnet de conducir aumentó 50% en la capital tucumana

Las oficinas de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se vieron colmadas ayer por conductores que buscaban renovar su licencia de manejo para este verano. Según cifras oficiales, por las vacaciones, la repartición pasó de imprimir 100 carnets por día a 150.
El director de Tránsito, José María Mansilla, explicó que el incremento de solicitudes es habitual durante diciembre y enero y que esto genera tiempos de espera más largos de lo habitual. “Hay gente a la que le decimos que tienen que volver otro día a retirar, de acuerdo a la proyección de insumos que hacemos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos emite material con base en la cantidad de impresiones que hay en el mes. Entonces, por esta época tenemos una sobredemanda. Además, venimos con una herencia de los mayores de 65 y 71 años, que tienen licencia por un año, se les vencen y van a venir cada año en diciembre y en enero a renovarla. A ellos se los atiende a demanda”, explicó.
Demoras
El paisaje ayer no fue diferente. Las tardanzas se pueden observar en las largas filas que se generan en las diferentes áreas dentro del establecimiento y, por momentos, llegan a ocupar parte de la vereda sobre la avenida Avellaneda al 600.
“Estoy hace más de dos horas. Primero tuve que rendir el examen escrito, realizarme los chequeos médicos que te piden para recién poder pagar y ahora tengo que esperar y cumplir con la prueba de manejo”, dijo Agustín Arévalos, un chico de 22 años que fue a sacar por primera vez el carnet.
Mientras tanto, Sergio Gómez, ex taxista, afirmó que en otras épocas del año es más sencillo poder sacar la licencia. Por otro lado, criticó el sistema de renovación anual del permiso de conducir para taxistas. “Las veces anteriores que vine no era tan engorroso, pero si tenés que perder toda la mañana. En su momento trabajé de taxista y me hacían renovarlo cada año, es un lío realmente. Te sacan las ganas seguir con el taxi”, dijo.
Gladys González contó que concurrió para renovar el carné de su marido porque están por salir de vacaciones. “Nos íbamos a la Costa y el carnet se le vence el mes que viene. Teníamos que renovarlo porque si viajamos después lo podían agarrar allá (por los controles)”, explicó. Detalló además que necesitan el plástico, ya que su esposo no usa celular ni la aplicación Mi Argentina, y que por su edad pudo ser atendido sin turno, aunque debieron esperar varias horas para completar el trámite.
Griselda González contó que tuvo que pedir el día en el trabajo para poder completar el trámite de la licencia. “Desde esta mañana estoy acá, más o menos me pedí el día entero”, explicó, y reconoció que la espera se hace larga por la cantidad de gente. Señaló que sacó el turno porque el carné se le vencía el 30.
Por otro lado, Mansilla destacó la colaboración de la intendenta de la capital, Rossana Chahla, y explicó las medidas que se tomaron para afrontar el incremento estacional.
“El año pasado sí teníamos un cuello de botella muy importante porque había pocos médicos, pero la intendenta, a principios de año, nos dio la posibilidad de tener un equipo médico completo. Generamos cinco atenciones simultáneas para incluso emitir licencias en la vía pública, como lo hacemos con el Centro Itinerante de Emisión de Licencia. Estamos otorgando cinco turnos cada 10 minutos por la página oficial, donde además se informa cuáles son los requisitos”, describió. El funcionario añadió que si los vecinos llegan sin todos los papeles necesarios tienen disponible una oficina donde se pueden hacer fotocopias y donde hay un puesto de pago para abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Desde hoy, el valor de ese papel es de $8.800.
Carnet físico
Mansilla señaló una particularidad respecto de quienes viajen y pasen por Santiago del Estero. Sí o sí necesitan la licencia física. El Gobierno de esa provincia no se adhirió al decreto nacional firmado el año pasado por el presidente Javier Miguel que habilita la licencia digital.
“Sólo admiten el plástico y para salir de Tucumán necesitas pasar por ahí si es que vamos al sur. Y ese es un gran problema que se le plantea a todos los tucumanos”, resaltó.
Por otro lado, Mansilla se refirió al proyecto de la Escuela de Manejo propuesto por la Municipalidad capitalina y que ya se está desarrollando en algunas provincias del país.
Faltan algunos detalles para la puesta en funcionamiento.
“La Escuela de Manejo es un modelo muy ambicioso. Dará respuesta a todo lo que demanda la generación espontánea de educación vial para los principiantes. Es decir, vamos a tomar las pruebas de reconocimiento de fallas en un vehículo y, si es que ellos quieren, les vamos a tomar el examen al final. Además, esta escuela reunirá a todos los privados que den clases”, dijo.
Requisitos
Los turnos y papeles indispensables
Quienes tengan previsto tramitar la licencia deben cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, es indispensable presentarse con la boleta del CENAT abonada e impresa. Este comprobante tiene una vigencia de siete días. Para solicitar turno hay registrarse previamente como ciudadanos digitales a través del sitio oficial www.smt.gob.ar.
Además, quienes tengan entre 16 y 21 años y soliciten por primera vez el carnet deberán haber completado de manera obligatoria el curso “Mi Primera Licencia”. Los aranceles vigentes son: año de licencia $4.935, CENAT $8.800 y libre deuda $2.100.