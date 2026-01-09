La demanda del carnet de conducir aumentó 50% en la capital tucumana

El director de Tránsito, José María Mansilla, explicó que el incremento de solicitudes es habitual durante diciembre y enero y que esto genera tiempos de espera más largos de lo habitual. “Hay gente a la que le decimos que tienen que volver otro día a retirar, de acuerdo a la proyección de insumos que hacemos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos emite material con base en la cantidad de impresiones que hay en el mes. Entonces, por esta época tenemos una sobredemanda. Además, venimos con una herencia de los mayores de 65 y 71 años, que tienen licencia por un año, se les vencen y van a venir cada año en diciembre y en enero a renovarla. A ellos se los atiende a demanda”, explicó.