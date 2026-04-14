Detuvieron a una mujer en Salta por falsificar más de 3.400 aptos médicos para licencias de conducir

El análisis contable detectó una marcada desproporción entre los ingresos declarados por la mujer y los movimientos en sus cuentas bancarias, con transferencias reiteradas provenientes de personas incluidas en los registros de la clínica. Desde el MPF señalaron que se identificó “un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal”.