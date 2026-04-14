Detuvieron a una mujer en Salta por falsificar más de 3.400 aptos médicos para licencias de conducir

Resumen para apurados
- La policía detuvo en Salta a una mujer por falsificar 3.477 aptos médicos para licencias profesionales, tras detectarse fraudes contables y sistémicos en la Clínica Cruz Azul.
- La empleada cargaba certificados oficiales sin atención médica real. La estafa se descubrió por inconsistencias contables y transferencias bancarias sospechosas en sus cuentas.
- El hecho compromete la seguridad vial al habilitar conductores sin controles. La Justicia busca identificar a más cómplices y rastrear los pagos realizados fuera del circuito.
Una mujer fue detenida en la ciudad de Salta acusada de validar de manera irregular 3.477 aptos médicos destinados a la obtención de licencias profesionales de conducir. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de estudios psicofísicos habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó inconsistencias en la emisión de certificados.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la investigación derivó en allanamientos en tres domicilios de la capital salteña y en la detención de una empleada administrativa, además del secuestro de documentación vinculada a la causa.
El caso comenzó a tomar forma el 23 de diciembre pasado, cuando el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL denunció a una integrante del personal. La institución, autorizada por la ANSV para emitir los estudios requeridos para licencias profesionales, había advertido diferencias entre sus registros internos y los datos oficiales sobre aptos médicos.
La irregularidad salió a la luz durante las vacaciones de una trabajadora, cuando la supervisora del área detectó recibos por prestaciones inexistentes en la contabilidad y certificados cargados en el sistema oficial REPRE a nombre de personas que nunca habían sido atendidas.
Frente a esta situación, la clínica solicitó a la ANSV un informe detallado de los certificados emitidos durante 2025 y decidió restringir el acceso al sistema mediante el cambio de claves de usuario.
El cruce de información entre la base interna GoMedisys y el registro oficial REPRE arrojó una diferencia significativa: 3.477 aptos médicos habrían sido validados sin respaldo en atenciones reales, consignó Infobae. A partir de ese hallazgo se inició una investigación interna, en paralelo a la cual la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre.
Sin embargo, el 22 de diciembre se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario, lo que terminó de motivar la denuncia formal ante la Justicia.
El Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los sistemas informáticos utilizados por la clínica y realizó el entrecruzamiento de datos para identificar a los responsables.
Según la pesquisa, la empleada administrativa habría sido quien ingresaba los certificados de aptitud psicofísica sin respaldo documental y generaba recibos por servicios inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales para rastrear los movimientos financieros asociados.
El análisis contable detectó una marcada desproporción entre los ingresos declarados por la mujer y los movimientos en sus cuentas bancarias, con transferencias reiteradas provenientes de personas incluidas en los registros de la clínica. Desde el MPF señalaron que se identificó “un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal”.
La investigación es encabezada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien también logró identificar a otras dos personas presuntamente vinculadas a la maniobra.
Con los elementos reunidos, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 8 la realización de allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad de Salta y en el barrio Pereyra Rosas. Durante los procedimientos se concretó la detención de la principal sospechosa y el secuestro de elementos considerados de interés para la causa.