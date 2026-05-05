Polémica en las redes: Morena Echarri promocionó su nueva colección de ropa con un altar de Eva Perón

Resumen para apurados
- Morena Echarri lanzó una colección de su marca Hetaira usando un altar de Eva Perón en redes sociales, lo que provocó fuertes polémicas y el cierre de su cuenta comercial.
- La joven, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, denunció censura tras recibir denuncias masivas en Instagram por el uso de iconografía política en su producción fotográfica.
- El caso resalta la tensión entre la expresión política y las normas de las plataformas. Echarri continúa la promoción en su perfil personal, ratificando su postura ideológica.
Morena Echarri lanzó la nueva colección de su marca de ropa y, para promocionarla, compartió una jugada producción de fotos.
¿Qué pasó con Morena Echarri?
Desde hace tiempo, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri es dueña de Hetaira, una web de venta online que ofrece prendas juveniles y hechas a mano de encaje, gasa y tul, en su mayoría.
Además, Morena está cursando diseño de indumentaria, por lo que confecciona a menudo sus propias piezas.
En los últimos días, la joven promocionó su nueva colección y causó revuelo. Pese a que es de público conocimiento que sigue la línea ideológica de sus padres, divide opiniones en las redes sociales.
A través de la cuenta de Instagram de su marca, Morena compartió una serie de imágenes para darle visibilidad a las prendas que incorporó al catálogo, pero llamó la atención el escenario elegido para la composición: una especie de altar con velas e imágenes de Eva Perón.
Revuelo con Morena Echarri
"Hola, me volvieron a cerrar la cuenta de la marca. Se ve que mi contenido está siendo objeto de denuncias recurrentes", manifestó al ver que le quitaron su perfil laboral.
"¿Qué normas habremos infringido? No lo sabremos nunca porque el bot de Instagram no entiende de política, así que mientras tanto podrán encontrar la última colección en mi perfil", agregó, denunciando censura por parte de la plataforma.
De esta manera, Morena Echarri expuso la situación que le tocó vivir con Hetaira y se mantuvo firme con su alineamiento político.