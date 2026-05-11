Quiénes son los dos pasajeros demorados en Rosario, acusados de tener sexo en un avión

Resumen para apurados
- Dos pasajeros de 54 y 59 años fueron demorados el sábado en el aeropuerto de Rosario tras ser acusados de tener sexo en un vuelo de Copa Airlines desde Panamá hacia Santa Fe.
- Denunciados por una pasajera que viajaba con su nieta, los involucrados se habrían conocido en el avión. Al aterrizar, la PSA intervino por el presunto delito de exhibiciones obscenas.
- La justicia investiga si el caso es penal o contravencional, mientras la aerolínea evalúa prohibirles volar. El hecho reabre el debate sobre las normas de conducta en vuelos comerciales.
Un escándalo a bordo de un vuelo internacional terminó con dos pasajeros demorados en Rosario y una investigación judicial en marcha. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en un avión de Copa Airlines que viajaba desde Panamá hacia la ciudad santafesina y generó malestar entre quienes se encontraban cerca de la pareja involucrada.
El hecho sucedió en el vuelo CM 836, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en el barrio Fisherton. Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación luego de advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras la aeronave se aproximaba a destino.
La situación provocó incomodidad entre quienes viajaban en las inmediaciones, especialmente después de que una mujer que se trasladaba junto a su nieta menor de edad denunciara lo ocurrido ante el personal de cabina.
A partir de esa advertencia, una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de incidentes.
De acuerdo con trascendidos, el piloto decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del avión. Sin embargo, cuando la aeronave tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir.
Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59. Ambos residen en Rosario, aunque las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación sentimental previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.
Tras descender del avión, los dos pasajeros fueron demorados y trasladados para la realización de las actuaciones de rigor, entre ellas la toma de fotografías y fichas personales.
La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. No obstante, no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron además que la jefa de cabina manifestó su intención de impulsar una denuncia formal por exhibicionismo, al considerar que el comportamiento alteró el normal desarrollo del viaje y afectó al resto de los pasajeros.
El episodio también volvió a poner en discusión las normas de convivencia dentro de las aeronaves. Si bien el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual a bordo, sí establece facultades para que el comandante adopte medidas ante conductas que comprometan la seguridad, la disciplina o el orden durante el vuelo.
En ese marco, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también cuenta con reglamentos vinculados a comportamientos inapropiados que puedan alterar las condiciones normales de operación.
En paralelo a la investigación judicial, la aerolínea podría aplicar sanciones administrativas contra ambos pasajeros. Entre las medidas posibles figura la restricción o prohibición de volver a viajar con la compañía.
Quiénes son los protagonistas
Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre las personas involucradas en el escándalo, consignó Infobae.
Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y fotografías junto a su familia. Está casado y es padre de tres hijos.
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue una frase publicada en su perfil personal: “La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”.
Sandra O., en tanto, es divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. Además, administra un centro de día y rehabilitación en Rosario. Al igual que Mauricio, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde publica imágenes de viajes, especialmente a destinos del Caribe.
Hasta el momento no trascendieron declaraciones oficiales de los involucrados, aunque el caso rápidamente se viralizó en medios y redes sociales por las características del episodio y el contexto en el que ocurrió.
Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar si la conducta de la pareja configura únicamente una contravención o si podría derivar en una imputación penal más severa.