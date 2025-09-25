Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

El Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán recibió esta madrugada al primer vuelo de Copa Airlines, proveniente de Tocumen, en Panamá, abriendo una nueva ruta internacional desde la provincia. Esta conexión permitirá, además de recibir turismo extranjero, comunicar la aeroestación local con un Hub en Centroamérica que permitirá conexiones con más de 80 destinos en Estados Unidos y Europa. Se suma a la frecuencia semanal que opera Aerolíneas Argentinas hacia Punta Cana.
El vuelo CM 745 aterrizó a las 0.37, luego de 6.45 horas de viaje y fue recibido con el tradicional “bautismo de agua”, ceremonia que simboliza el inicio de una nueva etapa para la conectividad aérea de la provincia.
El viaje inaugural trasladó a 90 pasajeros, entre turistas, empresarios y tucumanos que regresaban a la provincia. Autoridades, representantes del sector privado y ejecutivos de la aerolínea panameña estuvieron presentes para presenciar el acontecimiento, considerado un paso clave en la recuperación de conexiones internacionales perdidas tras la pandemia.
El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, destacó la importancia del nuevo enlace aéreo: “Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos principales fue mejorar la conectividad aérea. Con este vuelo, damos un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene para ofrecer en turismo, cultura, industria y producción”.
La vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, recordó los inicios de las gestiones y expresó que este logro abre “ventanas que abrieran a Tucumán hacia el mundo. Sentimos un orgullo inmenso porque con esto se acercan miles de oportunidades para muchas personas. La gente que tome este vuelo va a descubrir que Tucumán tiene todo; de hecho ya estamos trabajando con agencias de viaje provenientes de Estados Unidos y Canadá que enviaron en este vuelo a sus representantes para que tomen contacto de primera mano con la oferta tucumana”.
“Con esta nueva ruta internacional Tucumán captará mercado de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja; no será algo que beneficiará solo a los tucumanos, es un volumen de personas que asciende a casi 4 millones de potenciales pasajeros”, afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del Poder Ejecutivo.
En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo local y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, valoró el regreso de los vuelos internacionales: “Después de la pandemia, Tucumán perdió conexiones internacionales, por lo que tiempo después se convirtió en un objetivo prioritario; hoy estamos celebrando que Tucumán lo recupera y de la mejor manera, lo que no solo impacta en el turismo, por supuesto, también en la industria y el comercio”.
Desde la aerolínea, Christian Rodríguez, gerente general de Copa Airlines, celebró la apertura de la ruta y aseguró que “estamos muy orgullosos de conectar a Tucumán con el mundo a través del Hub de las Américas en Panamá, un vuelo que abre nuevas oportunidades para los negocios y el turismo. Esta es la confirmación de la confianza que tenemos en el potencial de esta provincia”.
Detalles de la ruta Tocumen-Tucumán
Copa Airlines operará tres vuelos semanales que unirán Tucumán con el Hub de las Américas en Panamá, brindando acceso a 88 destinos en 33 países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Los vuelos partirán desde Panamá los lunes, miércoles y sábados a las 16.35 (hora local), con arribo a Tucumán a las 0.35. En sentido inverso, despegarán desde el Benjamín Matienzo los martes, jueves y domingos a la 1.50, llegando a Tocumen a las 5.35 (hora local).
Los vuelos internacionales regulares fueron interrumpidos en el aeropuerto tucumano luego del inicio de la pandemia, cuando LATAM canceló los servicios hacia Lima, Santiago y Sao Paulo. Este año, Aerolíneas Argentinas comenzó a unir, todos los domingos, Tucumán con Punta Cana, mientras que se espera que LATAM vuelva a operar, a partir del 14 de diciembre, para unir el Benjamín Matienzo con el Jorge Chávez.