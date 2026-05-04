"Es de Newells": el tierno secreto detrás del perro que gambeteó a todos en el Gigante de Arroyito

Tras ser retirado de la cancha, Coco volvió a quedar a la deriva en la calle porque no tenía su chapita identificatoria (la había roto días antes, haciendo honor a su fama de travieso). Sin embargo, la viralidad de la historia y el trabajo de los medios rosarinos y santafesinos permitieron que una joven llamada Camila lo reconociera y lo resguardara hasta que su dueña pudo ir a buscarlo.