Donald Trump rechazó la propuesta de paz de Irán: "¡Es totalmente inaceptable!"

En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, que será emitida este domingo, Netanyahu afirmó que “aún queda trabajo por hacer” respecto de Irán. El jefe del gobierno israelí sostuvo además que Trump coincide con él en la necesidad de eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido que posee Teherán, uno de los temas centrales de las conversaciones impulsadas por Estados Unidos.