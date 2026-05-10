Donald Trump rechazó la propuesta de paz de Irán: "¡Es totalmente inaceptable!"

Resumen para apurados
- Donald Trump rechazó este domingo la propuesta de paz de Irán para Medio Oriente, enviada vía Pakistán, calificándola como "totalmente inaceptable" en sus redes sociales oficiales.
- El rechazo surge tras meses de conflicto y mediación de Washington. Trump coordinó con Netanyahu la exigencia de eliminar el uranio enriquecido como eje central de la negociación.
- La decisión genera incertidumbre sobre un alto el fuego definitivo y refuerza la alianza con Israel para endurecer las condiciones diplomáticas y nucleares impuestas a Teherán.
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, rechazó este domingo la última propuesta presentada por Irán para avanzar hacia un acuerdo de paz y poner fin a la guerra que ya lleva meses en Medio Oriente. La respuesta iraní había sido enviada horas antes a través de mediadores paquistaníes, en medio de intensas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington.
“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. ¡No me gusta nada! ¡Es totalmente inaceptable!”, escribió Trump en una publicación difundida en Truth Social.
La postura del mandatario estadounidense volvió a dejar en evidencia las diferencias entre Washington y Teherán respecto al programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones.
En paralelo al rechazo de la propuesta iraní, Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según un funcionario israelí y una fuente familiarizada con la llamada, ambos líderes dialogaron mientras Irán hacía llegar oficialmente su respuesta a la propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos, consignó la cadena CNN.
La conversación se produjo luego de que Netanyahu se retirara momentáneamente de una reunión con líderes de las comunidades drusa y circasiana para atender la comunicación con el presidente estadounidense, según mostró un video difundido en redes sociales.
Trump y Netanyahu han mantenido contactos frecuentes durante las negociaciones, en un contexto marcado por las tensiones regionales y el debate sobre el futuro del programa nuclear iraní.
En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, que será emitida este domingo, Netanyahu afirmó que “aún queda trabajo por hacer” respecto de Irán. El jefe del gobierno israelí sostuvo además que Trump coincide con él en la necesidad de eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido que posee Teherán, uno de los temas centrales de las conversaciones impulsadas por Estados Unidos.
Mientras continúan las negociaciones y persisten las diferencias sobre las condiciones de un eventual acuerdo, la posibilidad de alcanzar un alto el fuego definitivo sigue envuelta en incertidumbre.