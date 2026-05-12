Una pasantía internacional en Paraguay busca estudiantes avanzados de Derecho

Resumen para apurados
- La Facultad de Derecho de la UNT abrió una convocatoria para pasantías presenciales en el Tribunal del Mercosur en Paraguay. Estudiantes avanzados pueden postularse hasta el 18 de mayo.
- La experiencia de hasta 12 meses no es remunerada y exige conocimientos en idiomas del bloque. Incluye tareas de asistencia técnica, informes y coordinación de proyectos académicos.
- El programa impulsa la formación en derecho internacional e integración regional. Representa un antecedente clave para la inserción profesional de jóvenes en organismos del Mercosur.
La Facultad de Derecho de la UNT difundió una nueva oportunidad para estudiantes que quieran sumar experiencia internacional antes de graduarse. La Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur abrió una convocatoria para realizar una pasantía presencial en Asunción, Paraguay, destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Derecho.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de mayo y las postulaciones deberán enviarse al correo secretaria@tprmercosur.org.
La propuesta no es remunerada y apunta a fortalecer la formación académica y profesional de jóvenes interesados en temas vinculados con Derecho Internacional, integración regional y Mercosur.
Qué perfil buscan
La convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de universidades públicas o privadas de los Estados que forman parte del Mercosur y que tengan convenios vigentes de cooperación académica con la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión.
Los postulantes deberán acreditar conocimientos operativos de los idiomas oficiales del Mercosur. Desde el organismo señalaron que se valorará especialmente la formación o interés en áreas relacionadas con Derecho Internacional, Integración y estudios sobre el bloque regional.
Cómo será la experiencia en Paraguay
La pasantía tendrá modalidad presencial y se desarrollará en Asunción.
La carga máxima será de 20 horas semanales y la duración inicial alcanzará los seis meses, aunque podrá prorrogarse una vez más.
En ningún caso el período total podrá superar los 12 meses.
Quienes resulten seleccionados trabajarán en tareas vinculadas con cooperación académica, organización institucional y asistencia técnica.
Entre las actividades previstas aparecen la coordinación de proyectos con universidades conveniadas, la elaboración de informes y el apoyo en seminarios, webinars y reuniones académicas.
También colaborarán en acciones impulsadas por la Unidad de Capacitación y Participación del Estado Democrático del Mercosur (UCMPED), un espacio enfocado en actividades de formación y participación regional.
Qué documentación hay que presentar
Las personas interesadas deberán enviar:
- Formulario de solicitud de pasantía
- Documentación respaldatoria de los datos académicos
- Carta de recomendación de la universidad
- Currículum vitae actualizado
Toda la documentación deberá remitirse antes del 18 de mayo al correo oficial de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.
Desde la Facultad de Derecho recomendaron revisar las historias destacadas de sus redes sociales, donde compartieron el formulario y la información completa sobre la convocatoria.