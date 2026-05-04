Bosques milenarios, volcanes y playas: cómo es visitar este surreal pueblo de montaña argentino

Adentrarse en estas tierras es sumergirse en un ecosistema protegido por el halo de los pehuenes centenarios. Junto a ellos, ñires, lengas y coihues forman una vegetación espesa que custodia los cordones montañosos. Esta majestuosidad natural convive con una infraestructura de servicios en constante crecimiento, ideal para quienes buscan una escapada de aventura. Las opciones son tan variadas como sus paisajes: desde la adrenalina del rafting y paseos en kayak por los ríos Aluminé, Ñorquinco y Moquehue, hasta la calma de la pesca deportiva en los espejos de agua de los lagos Litrán y Nompehuén.