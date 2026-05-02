“El Lago de los Cisnes”, en el club Floresta: patinadores y bailarines en una puesta distinta

“El Lago de los Cisnes” es una de las piezas coreográficas clásicas más conocidas y representadas en el mundo, con infinidad de versiones. La semana pasada se presentó en el formato tradicional en el teatro Mercedes Sosa, a cargo del Moscow State Ballet, y hoy otro elenco ruso llega a Tucumán, con una presentación especial y distinta.
Esta noche desde las 21, en el club Floresta (avenida Colón 471, el Ballet de Moscú Sobre Hielo ofrecerá un espectáculo que fusiona la elegancia y la emoción de la pieza musicalizada por Pyotr Ilyich Tchaikovsky en una puesta en escena donde el desplazamiento sobre patines en una pista especial ecológica le aporta una dimensión particular. El amor y la tragedia estarán representadas por patinadores-bailarines, en una adaptación en lenguaje del veloz patinaje artístico de la propuesta dancística.
La compañía es una de las cuatro que recorren el mundo con este estilo, y en esta visita a la provincia monta un soporte fabricado en material sintético que permite un deslizamiento equivalente al 80 % del que se logra sobre hielo real, pero prescindiendo del uso de agua, energía eléctrica y gases contaminantes. La dirección de los 18 bailarines en escena -todos de Rusia- está a cargo de Oskana Kordiyaka, quien dialogó con LA GACETA.
- ¿Qué diferencia este espectáculo de otros similares?
- Hay muy pocos espectáculos de ballet sobre hielo, que se caracterizan por una combinación de fuerza, destreza, elegancia y delicadeza que no es fácil de lograr. Los movimientos son muy diferentes al ballet clásico pero se debe mantener esa misma estructura, así que yo diría que la diferencia es muy amplia relacionada con otros espectáculos sobre hielo.
- ¿Cómo se logran fusionar dos disciplinas como son el patinaje y la danza clásica?
- Los artistas son patinadores y desde niños practican patinaje artístico, son profesionales. Y la base de esta y de otras disciplinas, como la gimnasia artística o rítmica, es la coreografía, que es el núcleo del ballet clásico.
- ¿Se potencian entre sí hasta lograr una expresión artística propia?
- Podría decirse que sí, que esta fusión es única ya que expresa lo mejor del patinaje artístico con el arte y belleza de la danza clásica.
- ¿Qué se toma de cada área para este montaje?
- Este espectáculo es una versión libre, pero mantenemos la base de la gran obra de Tchaikovsky. En nuestra propuesta de “El Lago de los Cisnes” se podrá apreciar el ballet clásico y la destreza del patinaje sobre cuchillas.
- ¿Por qué eligieron esta obra?
- Porque es un cuento maravilloso con una gran música, a mucha gente le gusta esta obra y la conoce por la puesta clásica. Obviamente es una versión diferente, pero también es muy bonita sobre hielo. El público va a disfrutar de algo nuevo, algo diferente pero que ya conoce con movimientos y trucos que solo se pueden hacer sobre la pista que traemos.
- ¿Hay una energía especial que circula?
- Los artistas están contentos. Proyectan y sienten una gran energía por participar en una obra tan querida por todo el público. Además, pertenecer a una de las pocas compañías existentes en este espectáculo hace que estén comprometidos y comparten esa alegría y energía.
- ¿La técnica es predominante o domina la expresión?
- De inicio la técnica es predominante; luego, en el escenario, deben que unirse las demás disciplinas, como el ballet y la actuación. La expresión juega un papel importante, porque los artistas deben sumar artes al desarrollar la obra.
- ¿Qué significa hacer una gira por la Argentina?
- Es maravilloso viajar por este país, la mayoría de nuestros artistas es la primera vez que viene a Latinoamérica. Estamos muy contentos en la Argentina, hemos disfrutado de la cultura, la comida y la gente ha sido muy amable con todo nuestro equipo.
- ¿Cómo es trabajar en una pista ecológica, sin agua ni hielo real?
- Desarrollar un espectáculo en pista ecológica permite contribuir al medio ambiente y poder hacer la gira en más ciudades. Comparado con el trabajo sobre hielo real, la dificultad que afrontan los patinadores es que deben hacer más fuerza en sus movimientos, pero manteniendo la continuidad y la delicadeza que exigen la obra. Todos los patinadores trabajaron mucho en esta pista para que el público vea en escena un gran espectáculo; además esta pista permite ahorro de energía y agua.
“Giselle”: el Ballet Estable repone en el teatro San Martín
Con dirección y adaptación de Ángel Gómez, el Ballet Estable de la Provincia repondrá esta noche a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) la obra “Giselle”, con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot. El libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges relata la historia de una joven campesina que se enamora de Albrecht, un noble que oculta su verdadera identidad. Cuando Giselle descubre que él está comprometido con otra mujer, sufre una profunda crisis emocional y va al bosque donde las Wilis, jóvenes traicionadas antes de casarse, deciden morir y condenar a sus amados.