“El Lago de los Cisnes”, en el club Floresta: patinadores y bailarines en una puesta distinta

La compañía es una de las cuatro que recorren el mundo con este estilo, y en esta visita a la provincia monta un soporte fabricado en material sintético que permite un deslizamiento equivalente al 80 % del que se logra sobre hielo real, pero prescindiendo del uso de agua, energía eléctrica y gases contaminantes. La dirección de los 18 bailarines en escena -todos de Rusia- está a cargo de Oskana Kordiyaka, quien dialogó con LA GACETA.