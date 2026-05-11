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Tragedia en Santa Cruz: una explosión causó tres muertos en un departamento de Perito Moreno

La detonación destruyó por completo una de las viviendas. Las primeras hipótesis extraoficiales apuntan a una fuga de gas. Buscan más víctimas entre los escombros.

DESASTRE. Las llamas provocadas en la explosión se propagaron a las demás viviendas del edificio. DESASTRE. Las llamas provocadas en la explosión se propagaron a las demás viviendas del edificio. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Una explosión por presunta fuga de gas mató a tres personas, un bebé y dos adultos, el domingo a la noche en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz.
  • El estallido destruyó una vivienda y provocó un gran incendio. Siete heridos, entre ellos cuatro menores, fueron derivados a hospitales de la zona tras el rescate entre escombros.
  • El gobernador Vidal coordina la asistencia estatal mientras la justicia investiga las causas técnicas y responsabilidades del siniestro que conmociona a toda la provincia.
Resumen generado con IA

La localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra conmocionada tras registrarse una devastadora explosión en un complejo de departamentos durante la noche del domingo. El siniestro, que fue seguido por un incendio de grandes proporciones, dejó como saldo trágico la muerte de tres personas: un bebé de apenas dos meses y dos adultos mayores.

Si bien las autoridades judiciales aún trabajan en las pericias oficiales, las primeras hipótesis extraoficiales apuntan a una fuga de gas en una de las tres unidades que integran el predio. La fuerza de la detonación destruyó por completo una de las viviendas y las llamas se propagaron rápidamente hacia las construcciones linderas, dejando a varios residentes atrapados bajo los escombros.

Bomberos y personal policial desplegaron un intenso operativo para sofocar el fuego y rescatar a los damnificados. En total, siete personas resultaron heridas (cuatro menores y tres adultos), quienes fueron derivados inicialmente al hospital local. Debido a la complejidad del cuadro clínico, una mujer debió ser trasladada a terapia intensiva en Las Heras, mientras que tres niños fueron enviados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención de mayor complejidad.

El impacto de la noticia escaló rápidamente a nivel provincial. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó su acompañamiento a las víctimas y sus allegados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, expresó el mandatario a través de sus canales oficiales, asegurando que el Estado brindará todo el soporte necesario en la zona del desastre.

Para coordinar la asistencia, los ministros Soledad Boggio y Pedro Prodromos se desplazaron hasta Perito Moreno para supervisar las tareas de ayuda social y seguridad. Ahora, la mirada está puesta en la investigación judicial, que buscará determinar las responsabilidades y causas técnicas que desencadenaron esta fatalidad en el norte de Santa Cruz.

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