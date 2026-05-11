La Asociación Tucumana de Básquetbol celebró 97 años con una apuesta al futuro
Con un multitudinario encuentro de minibásquet en el Club Estudiantes y el lanzamiento de su plataforma de streaming, la institución conmemoró casi un siglo de vida. El presidente Ricardo Siria destacó el proceso de modernización y el compromiso de fortalecer a los clubes para potenciar el básquet provincial.
Resumen para apurados
- La Asociación Tucumana de Básquetbol celebró su 97° aniversario en el Club Estudiantes con un masivo encuentro infantil y el lanzamiento de una plataforma digital institucional.
- El presidente Ricardo Siria destacó la regularización administrativa de la entidad y la creación de 'MODO ATBB', un canal de streaming para potenciar la difusión de los clubes.
- Con el foco en las divisiones formativas y alianzas estratégicas, la ATBB busca consolidar un crecimiento sostenible y profesional de cara a su centenario en el deporte provincial.
La Asociación Tucumana de Básquetbol (ATBB) conmemoró su 97° aniversario con una jornada que sintetizó el espíritu de la institución: el respeto por la historia y el impulso hacia la modernización. En un Club Estudiantes colmado, la familia del básquet provincial se reunió para celebrar el presente de una entidad que apuesta fuerte al desarrollo formativo y al fortalecimiento de sus clubes.
El epicentro de los festejos fue el Encuentro de Minibásquet, donde cientos de niños y niñas de los clubes afiliados reafirmaron que el futuro del deporte está en las categorías formativas. Bajo los valores del compañerismo y el respeto, la jornada se transformó en una verdadera fiesta de integración que contó con un masivo apoyo de las familias desde las tribunas.
Modernización y "Modo ATBB"
En sintonía con los tiempos actuales, la Asociación dio un paso clave en su estrategia de comunicación con el lanzamiento oficial de “MODO ATBB”. Se trata de una nueva plataforma de streaming y herramienta institucional diseñada para brindar mayor difusión a las competencias, jugadores y actividades de los clubes, buscando acercar el básquet tucumano a toda la comunidad de una manera ágil y moderna.
La palabra de la gestión: "Gestionar para que los clubes progresen"
El presidente de la ATBB, Ricardo Siria, encabezó el acto con un mensaje cargado de emotividad y compromiso. Con una vida ligada al deporte -desde su etapa como jugador y campeón argentino hasta su rol como entrenador-, Siria destacó el proceso de reorganización que atraviesa la entidad.
"Me propuse trabajar para el beneficio del básquet tucumano y poner en orden toda la documentación de la ATBB. Hoy estamos funcionando administrativamente como lo requieren los organismos de fiscalización", aseguró el dirigente, quien también aprovechó para recordar la importancia de defender la identidad de la institución frente a los desafíos actuales del básquet nacional.
La conducción actual subrayó que el rol de la ATBB va más allá de organizar torneos. A través de acuerdos con entidades educativas, privadas y organismos estatales, la gestión busca generar beneficios edilicios y administrativos que permitan un crecimiento sostenido de cada club afiliado.
Un compromiso colectivo
El cierre de la celebración dejó en claro que el objetivo es dejar una huella duradera. Con el lema de un básquet "para todos, con todos y entre todos", la Asociación agradeció a la comunidad (árbitros, periodistas, dirigentes y jugadores) por sostener la vigencia de una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la provincia, que ya camina con paso firme hacia su centenario.