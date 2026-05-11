La Asociación Tucumana de Básquetbol celebró 97 años con una apuesta al futuro

Un compromiso colectivo

El cierre de la celebración dejó en claro que el objetivo es dejar una huella duradera. Con el lema de un básquet "para todos, con todos y entre todos", la Asociación agradeció a la comunidad (árbitros, periodistas, dirigentes y jugadores) por sostener la vigencia de una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la provincia, que ya camina con paso firme hacia su centenario.