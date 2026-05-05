Con su arquera como figura, Jockey Club se consagró campeón del Regional del NOA

Desde el debut (triunfo 2-1 sobre Santiago Lawn Tennis con goles de Luz Fernández Murga y Cecilia Gómez Urrutia), el camino no fue sencillo. Todos los encuentros se definieron por detalles. "Lo vivimos con mucha intensidad; sabíamos que el nivel era parejo y ningún partido sería fácil. Eso nos mantuvo enfocadas, sin relajarnos nunca", analizó María Paulina Salazar, la gran heroína de la consagración. La fase de grupos se completó con una victoria ante Los Tarcos (1-0 con gol de Sofía Luna) y un empate frente a Universitario de Salta (1-1, con el tanto de Lucía Córdoba). En semifinales, se impuso en el clásico contra Tucumán Rugby por 1-0, otra vez con Córdoba marcando.