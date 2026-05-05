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Con su arquera como figura, Jockey Club se consagró campeón del Regional del NOA

María Paulina Salazar se hizo gigante al atajar tres penales en la definición, le dio al equipo de Yerba Buena el título del Regional "A" y el boleto a la Súper Liga 2027. Además, el equipo 'C' se coronó en el Regional 'F'.

CAMPEONAS. El plantel de Jockey Club 'A' posa en la celebración por el título. CAMPEONAS. El plantel de Jockey Club 'A' posa en la celebración por el título.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jockey Club se consagró campeón del Regional 'A' NOA en Tucumán tras vencer por penales. Con Paulina Salazar como figura, el equipo cortó una sequía de nueve años sin títulos.
  • Tras una fase de grupos invicta, el equipo de Yerba Buena definió la final por penales australianos. La arquera Salazar atajó tres disparos, asegurando el triunfo decisivo.
  • Este título clasifica al club a la Súper Liga 2027 de la CAH, integrándolo a la elite nacional. El próximo objetivo es ratificar su hegemonía en el torneo local de hockey.
Resumen generado con IA

El hockey del norte vivió cuatro días de una paridad total en el Campeonato Regional de Clubes "A" NOA Damas, pero la gloria terminó en poder de las “cañeras”. Jockey Club se consagró campeón en una definición para el infarto, rompiendo una sequía de casi una década sin títulos para su primer equipo y asegurando, además, el premio mayor: la clasificación directa a la Súper Liga de la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

Desde el debut (triunfo 2-1 sobre Santiago Lawn Tennis con goles de Luz Fernández Murga y Cecilia Gómez Urrutia), el camino no fue sencillo. Todos los encuentros se definieron por detalles. "Lo vivimos con mucha intensidad; sabíamos que el nivel era parejo y ningún partido sería fácil. Eso nos mantuvo enfocadas, sin relajarnos nunca", analizó María Paulina Salazar, la gran heroína de la consagración. La fase de grupos se completó con una victoria ante Los Tarcos (1-0 con gol de Sofía Luna) y un empate frente a Universitario de Salta (1-1, con el tanto de Lucía Córdoba). En semifinales, se impuso en el clásico contra Tucumán Rugby por 1-0, otra vez con Córdoba marcando.

La muralla del campeón

Si bien el título se construyó colectivamente (Gómez Urrutia anotó en el 1-1), la final tuvo un nombre propio. Salazar, elegida la mejor jugadora del partido decisivo, se agigantó en el momento de mayor presión. En una definición por penales australianos cargada de nerviosismo, la arquera atajó tres ejecuciones, sellando el triunfo y el campeonato.

"No tengo un método especial; lo más importante fue confiar en mis compañeras, en mí y mantener la mente positiva", confesó la arquera de 23 años, quien además destacó el equilibrio del plantel: "Aprovechamos la experiencia de las más grandes para leer los tiempos y el orden, y sacamos lo mejor de las más chicas para lastimar en momentos clave".

Al tapar el último envío rival, la mezcla de sensaciones fue total. "Sentí felicidad, alivio y una emoción enorme por todo el esfuerzo que había detrás", recordó Salazar, quien representa fielmente el ADN del club: defiende los colores de Jockey desde los 10 años. "Hoy poder ser parte de la historia me pone la piel de gallina. Dejar al club en lo más alto jugando con amigas es un sueño cumplido".

El horizonte nacional

La conquista no solo suma un trofeo a las vitrinas, sino que proyecta a Jockey hacia el máximo escalafón del país. Con el título, el club clasificó directamente a la Súper Liga 2027, el torneo que reúne a los mejores equipos de las asociaciones de Buenos Aires, Córdoba, Litoral y el resto del país.

Hacía 9 años que la Primera del club no lograba un campeonato de esta magnitud. "Teníamos muchísimas ganas de volver a jugar a ese nivel. Ahora tenemos todo un año para prepararnos y estar a la altura", advirtió la MVP de la final. Mientras disfrutan del logro y la vuelta olímpica esperada, el próximo objetivo ya aparece en el radar a corto plazo: el torneo local, donde Jockey buscará ratificar que su hegemonía en el NOA no es casualidad.

El Jockey celebró también en el Regional del NOA 'F'

Las "Cañeras" tuvieron alegría por partida doble, ya que en la categoría 'F', que se disputó en Salta, el Jockey Club 'C' se quedó con el campeonato.

La campaña comenzó con un triunfo frente a Universitario de Salta por 4-1, y le siguieron dos empates; 1-1 frente a Santiago Hockey y 2-2 contra Tigres 'B' (Salta).

En semifinales goleó 3-0 a Universidad Católica de Santiago del Estero, y en la final superó en penales australianos a Tigres 'B'.

Allí, Constanza Vitriu emuló a Paulina Salazar; se vistió de heroína y fue elegida mejor jugadora de la final y del campeonato.

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