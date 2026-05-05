Luto en el básquetbol mundial: falleció José "Piculín" Ortiz, leyenda puertorriqueña que brilló en Tucumán
El histórico pívot, exjugador del Real Madrid y el Barcelona y miembro del Salón de la Fama de la FIBA, murió a los 62 años tras una larga enfermedad. Los fanáticos locales lo recuerdan por su jerarquía durante el Preolímpico de 1995 disputado en el mítico estadio de Villa Luján.
Resumen para apurados
- José 'Piculín' Ortiz, leyenda del básquetbol de Puerto Rico, falleció este martes a los 62 años por un cáncer colorrectal, tras una carrera que marcó la historia del deporte global.
- Brilló en la NBA y en clubes como Real Madrid y Barcelona. En Argentina es recordado por liderar a su selección al título en el histórico Preolímpico de 1995 en Tucumán y Neuquén.
- Miembro del Salón de la Fama de la FIBA, su partida deja un vacío en el básquetbol internacional. Su legado como pívot dominante seguirá siendo referencia para futuras generaciones.
José ‘Piculín’ Ortiz, uno de los máximos referentes del baloncesto puertorriqueño e internacional, falleció en la madrugada de este martes a los 62 años de edad. El legendario deportista, nacido en 1963, se encontraba internado desde el pasado 1 de mayo a causa de un cáncer colorrectal que padecía desde hacía años. Su fallecimiento enluta a un deporte que lo vio brillar en las ligas más importantes del mundo. Para los tucumanos, su partida evoca el recuerdo de su paso por la provincia, donde defendió a su selección en el histórico Preolímpico de 1995 celebrado en la cancha de Villa Luján.
Una trayectoria de élite entre la NBA y España
Con sus 2,08 metros de estatura, Ortiz forjó una carrera excepcional que lo llevó a ser uno de los pocos jugadores en la historia en defender las camisetas del Real Madrid y del Barcelona. Su camino en el básquetbol español comenzó en el CAI Zaragoza, desempeño que le permitió dar el salto a la NBA tras ser seleccionado en el puesto 15 del draft por los Utah Jazz. Tras dos temporadas en Estados Unidos, regresó a España para jugar en el Real Madrid en 1990 y luego en el Barcelona, club con el que conquistó la Copa del Rey de 1991 y alcanzó el subcampeonato de la Copa de Europa, siendo el jugador más destacado del conjunto azulgrana en la final disputada en París.
El gigante que dejó su marca en Villa Luján
Para el público tucumano, la figura de ‘Piculín’ Ortiz está íntimamente ligada a la jerarquía internacional que trajo a la provincia durante el Torneo de las Américas de 1995. En aquel certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos, Ortiz lideró a la selección de Puerto Rico en el parquet de Villa Luján, mostrando el talento que lo convirtió en un clásico de su equipo nacional, con el que disputó cuatro citas olímpicas y cuatro Mundiales. Su presencia en Tucumán sigue siendo recordada como uno de los puntos más altos de la historia del básquetbol local, al ver en acción a quien es considerado uno de los pivots más dominantes de su generación y miembro del Salón de la Fama de la FIBA.
En aquel agosto de 1995, su selección venció en Tucumán a Cuba, Canadá, República Dominicana y Barbados.
Luego, en la segunda fase, que se jugó en Neuquén, los boricuas superaron a Uruguay, Bahamas, Brasil, y cayeron con Argentina. En semifinales triunfaron ante Canadá y en la definición tuvieron revancha contra los dueños de casa, en un recordado partido donde se quedaron con el título por 87-86.
Su muerte marca el final de la vida de un ídolo que se ganó un lugar privilegiado en la memoria de los aficionados, especialmente de aquellos tucumanos que tuvieron el privilegio de verlo jugar en el corazón de Villa Luján.