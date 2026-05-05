Luto en el básquetbol mundial: falleció José "Piculín" Ortiz, leyenda puertorriqueña que brilló en Tucumán

Para el público tucumano, la figura de ‘Piculín’ Ortiz está íntimamente ligada a la jerarquía internacional que trajo a la provincia durante el Torneo de las Américas de 1995. En aquel certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos, Ortiz lideró a la selección de Puerto Rico en el parquet de Villa Luján, mostrando el talento que lo convirtió en un clásico de su equipo nacional, con el que disputó cuatro citas olímpicas y cuatro Mundiales. Su presencia en Tucumán sigue siendo recordada como uno de los puntos más altos de la historia del básquetbol local, al ver en acción a quien es considerado uno de los pivots más dominantes de su generación y miembro del Salón de la Fama de la FIBA.