“Este semestre fue un desastre”: la feroz autocrítica de Gustavo Costas tras la sufrida clasificación de Racing
Pese a lograr el pase a los octavos de final del Apertura por resultados ajenos, el entrenador de la Academia no ocultó su malestar con el rendimiento del equipo y lanzó frases lapidarias sobre el presente futbolístico e institucional del club.
Resumen para apurados
- Gustavo Costas, DT de Racing, tildó de 'desastre' al semestre tras empatar 0-0 con Huracán en Avellaneda y clasificar a playoffs solo por resultados ajenos este fin de semana.
- La Academia logró el pase en un clima tenso y sin brillo. El DT vinculó el bajo rendimiento a la falta de gol y advirtió que la política interna afecta negativamente al club.
- Racing encara la fase eliminatoria con la presión de elevar su nivel. Costas insta a la unidad institucional para revertir la crisis y competir seriamente por el título del torneo.
Racing Club selló su ingreso a los playoffs del torneo Apertura tras empatar 0-0 frente a Huracán en el Cilindro de Avellaneda, aunque el clima en el estadio estuvo lejos de ser festivo. La clasificación llegó gracias a que los resultados en otras canchas favorecieron al conjunto de Avellaneda, un hecho que motivó una dura reflexión de Gustavo Costas en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El director técnico, visiblemente preocupado por el funcionamiento de sus dirigidos, evitó cualquier tipo de euforia y se centró en la necesidad de una mejora drástica de cara a la fase eliminatoria del certamen.
"No es la forma de la que queríamos entrar"
Costas fue contundente al evaluar el desempeño de su equipo durante la primera mitad del año y afirmó sin vueltas que “este semestre fue un desastre”. El entrenador reconoció que la sensación tras el pitazo final era contradictoria, explicando que uno se va “con bronca pero aliviado de que entraste”, aunque aclaró inmediatamente que esa “no es la forma de la que queríamos entrar”. Al ser consultado sobre el nivel futbolístico mostrado ante el "Globo", Costas devolvió la pregunta con ironía al cronista al decir “¿a vos qué te parece?” y sentenció que “sabemos que si queremos ganar algo, debemos mejorar mucho”, remarcando que el ambiente se sintió “raro” tanto en la cancha como durante toda la semana previa.
La falta de gol y el peso de la política
El técnico también se detuvo en la preocupante falta de efectividad que atraviesa el plantel, señalando que “nos cuesta encontrar el gol” a pesar de haber generado situaciones en encuentros anteriores contra rivales de la talla de River, Botafogo o en el propio clásico. Según su visión, en esta instancia decisiva del campeonato es cuando “los grandes” deben aparecer para acompañar más al resto del grupo, especialmente ante la falta de variantes específicas en puestos clave del ataque. Por otro lado, Costas vinculó el mal momento con cuestiones que exceden lo deportivo, advirtiendo que “la política a Racing lo destruyó muchas veces” y que su lucha personal consiste en trabajar para que esa historia no se repita, instando a todos los sectores del club a “estar todos juntos” para soñar con el título.
La palabra de Facundo Cambeses
La autocrítica desde el vestuario fue igual de profunda que la del entrenador, encabezada por el arquero Facundo Cambeses, quien fue clave para mantener el cero en su arco. El guardameta fue honesto al declarar que “no estamos contentos con esta situación” y que el plantel es consciente de que “tiene que cambiar”, reconociendo que clasificar por resultados ajenos no es algo a lo que la institución esté habituada. “Somos un equipo grande y tenemos que clasificar entre los ocho solos”, enfatizó Cambeses, quien además valoró la intervención del VAR para anular un tanto de Huracán por posición adelantada, calificándola como una jugada que se entrena y donde, en esta oportunidad, la tecnología “estuvo de nuestro lado”.