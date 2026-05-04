“Este semestre fue un desastre”: la feroz autocrítica de Gustavo Costas tras la sufrida clasificación de Racing

La autocrítica desde el vestuario fue igual de profunda que la del entrenador, encabezada por el arquero Facundo Cambeses, quien fue clave para mantener el cero en su arco. El guardameta fue honesto al declarar que “no estamos contentos con esta situación” y que el plantel es consciente de que “tiene que cambiar”, reconociendo que clasificar por resultados ajenos no es algo a lo que la institución esté habituada. “Somos un equipo grande y tenemos que clasificar entre los ocho solos”, enfatizó Cambeses, quien además valoró la intervención del VAR para anular un tanto de Huracán por posición adelantada, calificándola como una jugada que se entrena y donde, en esta oportunidad, la tecnología “estuvo de nuestro lado”.