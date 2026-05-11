Secciones
EspectáculosFamosos

Recital en Tucumán: Skay sigue tocando y uniendo generaciones

El recital del fin de semana sirvió para ratificar la vigencia del fundador de Los Redondos, la de sus viejos seguidores y de muchos “nuevos”.

VIGENCIA. Skay comenzó el recital a las 23 y lo terminó pasada la 1 de ayer: dos horas a puro rock. VIGENCIA. Skay comenzó el recital a las 23 y lo terminó pasada la 1 de ayer: dos horas a puro rock.
Por Matías Quintana Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Skay Beilinson y Los Fakires brindaron un show ante 1.500 personas en el Palacio de los Deportes de Tucumán este sábado para reafirmar su vigencia y el legado de Los Redondos.
  • Pese a la ola polar, fans de todo el país asistieron a una jornada que mezcló temas solistas con himnos de Patricio Rey, uniendo a seguidores históricos con nuevas generaciones.
  • El show ratificó que la identidad ricotera permanece intacta y trasciende el tiempo, consolidando a Skay como un pilar del rock nacional capaz de convocar multitudes en el país.
Resumen generado con IA

La ola polar del fin de semana no alcanzó para apagar la mística ricotera. Desde horas antes del recital, los alrededores del Palacio de los Deportes comenzaron a poblarse de remeras negras, banderas, bombos y grupos de amigos llegados desde distintos puntos del país para ver a Skay Beilinson y Los Fakires en una noche cargada de rock, nostalgia y fidelidad a una historia musical que atraviesa generaciones.

El exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota regresó a la provincia con un show muy esperado por sus seguidores. Y la respuesta del público estuvo a la altura: unas 1.500 personas se llegaron hasta el Palacio de los Deportes para vivir un recital que terminó convirtiéndose en una verdadera ceremonia ricotera.

A las 23, las luces se apagaron y el Palacio explotó en un grito colectivo. Skay apareció en escena junto a su banda y desde los primeros acordes quedó claro que sería una noche intensa. Con un sonido potente y de gran calidad, el músico desplegó un repertorio que combinó temas de su carrera solista con clásicos eternos de Los Redondos, esos himnos que siguen funcionando como puente entre distintas generaciones de fanáticos.

RITUAL. Los fanáticos dijeron presente en el Palacio de los Deportes. RITUAL. Los fanáticos dijeron presente en el Palacio de los Deportes.

Hubo seguidores llegados desde La Plata, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Muchos viajaron cientos de kilómetros solamente para estar presentes en Tucumán y formar parte de una fecha que, desde la previa, ya se sentía especial. En las filas para ingresar se mezclaban jóvenes que descubrieron las canciones por streaming con fanáticos históricos que siguieron a Los Redondos durante décadas. Padres e hijos, grupos de amigos y parejas compartieron una misma liturgia rockera.

Nuevo round de la pelea entre el Indio y Skay

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando comenzaron a sonar clásicos inoxidables del repertorio ricotero. “Todo un palo”, “Criminal Mambo”, “El pibe de los astilleros”, “Nuestro amo juega al esclavo” y, por supuesto, “Ji ji ji”, desataron la euforia total del estadio. Cada canción fue coreada de principio a fin por un público que convirtió el Palacio de los Deportes en una sola voz.

La intensidad del show obligó incluso a realizar un intervalo de unos 10 minutos promediando el recital. Lejos de enfriar el clima, el descanso sirvió para que la expectativa creciera todavía más. Cuando la banda volvió al escenario, el público respondió con saltos, cánticos y pogos que hicieron vibrar el estadio.

Recital sólido y energético

Durante casi dos horas, Skay y Los Fakires sostuvieron un recital sólido y energético, con una puesta austera pero efectiva, donde la música fue la gran protagonista. El guitarrista mantuvo su habitual perfil bajo arriba del escenario, aunque cada riff alcanzó para generar una conexión inmediata con la gente. No hubo demasiadas palabras: las canciones hablaron por él.

RIFFS. Skay y dos miembros de su banda durante el recital del sábado. RIFFS. Skay y dos miembros de su banda durante el recital del sábado.

La noche dejó en claro que la mística ricotera sigue intacta. A pesar del paso del tiempo, las canciones continúan convocando multitudes y despertando una pertenencia difícil de explicar para quienes no la viven desde adentro. En nuestra provincia, el ritual volvió a repetirse: frío en las calles, calor en el estadio y miles de personas unidas por un repertorio que se niega a perder vigencia.

Se volvieron a juntar "Los Redondos", pero sin Skay

Se volvieron a juntar Los Redondos, pero sin Skay

Cuando las luces finalmente se encendieron y el público comenzó a retirarse lentamente, todavía quedaban ecos de los coros resonando en el lugar del recital. Afuera, entre abrazos, fotos y comentarios emocionados, muchos coincidían en lo mismo: no había sido solo un concierto, sino una nueva celebración de esa identidad ricotera que atraviesa generaciones y sigue encontrando refugio en cada show de Skay Beilinson.

Temas TucumánPalacio de los Deportes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano

“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano

Una experiencia inmersiva que mezcla teatro y cine llega a la sala La Colorida

Una experiencia inmersiva que mezcla teatro y cine llega a la sala La Colorida

Norte Rock 2026: la primera tanda voló en una hora y los precios ya subieron

Norte Rock 2026: la primera tanda voló en una hora y los precios ya subieron

Lo más popular
Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables
1

Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue
2

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006
3

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo
4

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo

El café activa un sensor de nutrientes en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años
5

El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años

Ranking notas premium
A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión
1

A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
2

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario
3

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
4

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral
5

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral

Más Noticias
La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El drama de la inflación en baja: el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Comentarios