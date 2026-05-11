Recital en Tucumán: Skay sigue tocando y uniendo generaciones

A las 23, las luces se apagaron y el Palacio explotó en un grito colectivo. Skay apareció en escena junto a su banda y desde los primeros acordes quedó claro que sería una noche intensa. Con un sonido potente y de gran calidad, el músico desplegó un repertorio que combinó temas de su carrera solista con clásicos eternos de Los Redondos, esos himnos que siguen funcionando como puente entre distintas generaciones de fanáticos.