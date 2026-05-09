Skay Beilinson y Los Fakires actuarán en El Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio recibirá a las 21 al legendario guitarrista Skay Beilinson y su banda, Los Fakires, en una noche que promete ser un refugio de sonido puro frente a las imposiciones de la industria actual. Tras dos años de ausencia, el músico regresa con su “formación definitiva” para reafirmar que el rock sigue siendo un acto de libertad innegociable.
El espectáculo promete ser un viaje por la obra magnética y mística que Skay ha construido desde el inicio de su etapa solista en 2002. Se espera que los riffs inconfundibles de canciones fundamentales de su repertorio, como “Oda a la Sin Nombre”, “El Golem de Paternal”, “Aves Migratorias” y “El Ojo Testigo”, resuenen en el microestadio del parque.
Estas composiciones forman parte de un sonido único, consolidando una propuesta que, según el propio músico, busca repasar tanto sus himnos actuales como esos clásicos eternos grabados en el ADN ricotero.
El guitarrista sostiene que la química alcanzada con su banda actual ha transformado profundamente el sonido de sus discos, logrando una de las puestas en vivo más contundentes y respetadas de la escena actual. Esta solidez le permite a Beilinson seguir defendiendo la música como un “acto de libertad”. En un ecosistema que prioriza los algoritmos y la inmediatez, el ex Redondito de Ricota resguarda su independencia artística como un valor innegociable, algo que se percibe especialmente en la energía de sus shows íntimos y en la conexión con el público del norte, que para él posee una “mística especial”.
Otra visita importante a la provincia esta noche será la de Lörihen, una referencia de excelencia en el metal argentino, que llegará a Magic Music Box (José Colombres 429), en el marco del Magia del Caos Tour, la gira que viene sosteniendo desde el lanzamiento del disco homónimo en 2023. Formada en Buenos Aires en 1996 por el guitarrista Emiliano Obregón, el longevo grupo cumple 30 años de carrera con una discografía de 14 álbumes y un meritorio historial. Como teloneros, estarán Alkimia y Patente, y luego seguirá la fiesta con los Dj’s Francis Lonely Boy y Cristian Sebastián.
Bandas tucumanas
Desde las 21, con entrada libre, La Gesta Cultural (avenida Alem 747) propone un festival de rock, jazz y pop tucumano con Valerio Blues Band, Distorsionados, Trío Mc Trío, Laruth y Niño Fuego. En Casa Barrio (9 de Julio 1.032) habrá rock independiente con Xeno, más Buen Día Joven como banda invitada.
Los tucumanos de Alem, en tanto, estarán desde las 22 en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) para recorrer su repertorio y presentar su nuevo disco, “Nos volvió a pasar”, secundado por los catamarqueños de Lupercales. En simultáneo, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) estará La Colgada con su tributo a Divididos.
Una hora más tarde comenzará un festival de cumbia en La Sodería (Juan Posse 1.141), con la participación de la Orquesta Plazoleta, Asociación Cumbiera y Maze2K, a quienes seguirá la Dj Paxti Salas.
Con entrada libre y gratuita, en el patio acústico del Bar Irlanda (Catamarca 380) sonará desde las 23.45 el rock nacional en formato acústico por Germán Lapaglia y Joaco Casona. El Restó Boris (San Juan 1.131) promete una noche cachengue con el Dj Sebas Soraire; mientras que en Santos Discépolo (La Rioja 219) el show será con Elu del Mal y Juan Regner.
La cartelera incluye a Dreamz en vivo en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) desde las 21. Otra opción en esa ciudad estará en el bar Rompecabezas (avenida Alem 799) con Quique Yance y Mariela Narchi sonando desde las 22.30.