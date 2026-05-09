Skay Beilinson y Los Fakires actuarán en El Palacio de los Deportes

El guitarrista sostiene que la química alcanzada con su banda actual ha transformado profundamente el sonido de sus discos, logrando una de las puestas en vivo más contundentes y respetadas de la escena actual. Esta solidez le permite a Beilinson seguir defendiendo la música como un “acto de libertad”. En un ecosistema que prioriza los algoritmos y la inmediatez, el ex Redondito de Ricota resguarda su independencia artística como un valor innegociable, algo que se percibe especialmente en la energía de sus shows íntimos y en la conexión con el público del norte, que para él posee una “mística especial”.