En Yerba Buena todos pudieron ser Beatles por un rato

Interés

La respuesta del público volvió a confirmar el interés por este tipo de propuestas independientes, que combinan recital, encuentro cultural y participación espontánea. Durante varias horas, el lugar se transformó en un punto de reunión para fanáticos del rock clásico y músicos locales que encontraron en la zapada una excusa para compartir escenario sin las formalidades de un show convencional. “Queremos que sea algo accesible. Sabemos lo que cuesta salir, consumir cultura, pagar transporte o comer afuera. La idea es que nadie se quede sin venir por eso”, explicó Giullitti.