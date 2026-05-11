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En Yerba Buena todos pudieron ser Beatles por un rato

La “Zapada Beatles”, volvió a convocar a todo tipo de músicos.

CONVOCATORIA. A lo largo de la noche se sucedieron distintas formaciones sobre el escenario, mientras el público acompañaba desde las mesas. CONVOCATORIA. A lo largo de la noche se sucedieron distintas formaciones sobre el escenario, mientras el público acompañaba desde las mesas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Músicos y fanáticos tucumanos se reunieron el 11 de mayo en un bar de Yerba Buena para una nueva 'Zapada Beatles', un encuentro abierto para recrear los clásicos del grupo inglés.
  • La iniciativa, impulsada por artistas locales, permitió que músicos profesionales y aficionados compartieran escenario espontáneamente, superando el formato de un show convencional.
  • El éxito del evento consolida un espacio cultural accesible en Tucumán. Los organizadores ya proyectan futuras ediciones dedicadas a referentes del rock nacional como Charly y Spinetta.
Resumen generado con IA

La música de The Beatles volvió a reunir a músicos tucumanos y fanáticos en una nueva edición de la “Zapada Beatles”, una propuesta que convirtió un bar de Yerba Buena en un espacio de encuentro atravesado por clásicos del cuarteto de Liverpool. La iniciativa, impulsada por Marcelo Giullitti Oliva junto a Rodrigo Rivadeneira, Lucas Vallejos, Matías Barro y Richard Pa, convocó a artistas aficionados y profesionales que compartieron escenario y canciones en un clima distendido y participativo.

La actividad, que ya había tenido una primera experiencia con buena recepción, volvió a apostar por una dinámica abierta: cualquier músico podía sumarse con su instrumento para interpretar temas de The Beatles junto al resto de los participantes. La propuesta reunió a distintas generaciones unidas por un repertorio que sigue vigente y que funciona como punto de encuentro entre quienes acreditan recorridos musicales diversos.

A lo largo de la noche se sucedieron distintas formaciones sobre el escenario, mientras el público acompañaba desde las mesas y se sumaba al espíritu colectivo de la experiencia. Lejos del formato tradicional de recital, la zapada se sostuvo sobre la idea de compartir música y generar un espacio donde el protagonismo circulara entre quienes decidieran participar.

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Los organizadores destacaron que el objetivo principal es construir un ámbito accesible para tocar y encontrarse alrededor de canciones que forman parte de la memoria colectiva. En ese sentido, remarcaron que el repertorio de The Beatles permite convocar tanto a músicos experimentados como a personas que simplemente disfrutan de escuchar y cantar esas composiciones.

Interés

La respuesta del público volvió a confirmar el interés por este tipo de propuestas independientes, que combinan recital, encuentro cultural y participación espontánea. Durante varias horas, el lugar se transformó en un punto de reunión para fanáticos del rock clásico y músicos locales que encontraron en la zapada una excusa para compartir escenario sin las formalidades de un show convencional. “Queremos que sea algo accesible. Sabemos lo que cuesta salir, consumir cultura, pagar transporte o comer afuera. La idea es que nadie se quede sin venir por eso”, explicó Giullitti.

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Además del presente de la iniciativa, los organizadores ya piensan en nuevas posibilidades. “Nos gustaría hacer zapadas de Charly García, Spinetta o rock nacional. La idea es seguir generando encuentros donde la gente pueda tocar, compartir y disfrutar de la música”, adelantaron al referirse a futuras ediciones inspiradas en artistas fundamentales del rock argentino e internacional. “No hace falta haber tocado en escenarios antes. La idea es justamente generar ese espacio para animarse y vivir la experiencia”, agregó Giullitti.

La “Zapada Beatles” volvió así a consolidarse como una experiencia distinta dentro de la escena musical tucumana.

Temas Charly GarcíaThe BeatlesYerba BuenaLuis Alberto Spinetta
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